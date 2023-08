De cañas por Murcia con...Eva Navarro

Arranqué esta columna veraniega con un paisano número uno de la ATP, y pongo el punto final con otra murciana (yeclana, para ser exactos) que también ha dejado huella en la historia del mundo del deporte. Hace menos de una semana que Eva Navarro y sus compañeras de equipo grabaron para siempre una estrella en su camiseta de la selección española. Sentada en el refrigerado interior de Los Manjares del Tío Simón, al resguardo de la yanosécuántasvan ola de calor, la joven se muestra pletórica. El triunfo brilla en sus ojos y su voz resuena con la pasión y determinación de quien ha luchado en el césped del Estadio Olímpico de Sídney y ha emergido victoriosa.

«¿Has descansado?», es lo primero que me sale preguntarle. Los días posteriores a la final, viendo la celebración en Madrid Río y la recepción en Moncloa, no paraba de pensar «tienen que estar reventadas». Y más si festejas la conquista de la manera en la que lo hizo Eva. La yeclana llegó a ser trending topic por su salero y desparpajo en la gran fiesta del lunes, donde animó el cotarro y demostró sus dotes como cantante. Los miles de espectadores que presenciaron el show, tanto en directo como por la televisión, se quedaron prendados de ella y la coronaron como una de las más marchosas del conjunto. Desde luego, los murcianos no nos podemos sentir más representados.

La delantera del Atlético de Madrid me cuenta que ha pasado unos días en Madrid con su familia, reposando y saboreando el éxito, y ahora le toca trasladarse a Yecla, donde será homenajeada. No es la primera honra que recibirá en su municipio natal, pues la ha merecido por gestas anteriores. Ya se alzó como campeona de Europa y del Mundo con España sub-17 en 2018. En esta ocasión, será recibida como la primera futbolista de la Región de Murcia en ganar un Mundial absoluto.

Eva pertenece a una generación dorada que ha hecho de cada gol marcado un himno de perseverancia y de cada defensa férrea un tributo a la unidad de equipo. No solo han demostrado su excelencia en el campo, sino que se han convertido en modelos a seguir para generaciones venideras. Su victoria no solo trata de goles y trofeos, sino de abrir camino para un futuro en el que el fútbol femenino ocupe el lugar que merece.

Charlamos sobre su buena intervención en la prórroga frente a Países Bajos y sobre otros momentos decisivos para España dentro del campeonato. Me detalla situaciones divertidas que han vivido en los vestuarios y otros instantes que han puesto a prueba su entereza. Situaciones familiares complicadas; alegrías que han llegado por el camino. Sufrir un 0-4, pero superar la derrota con más fuerza. Alcanzar el Olimpo, pero con los pies en el suelo. Ser el centro de atención mediático cuando has pasado desapercibida durante años. Sentir el orgullo de ser un modelo a seguir.

Jugar un Mundial y salir como vencedoras genera un sinfín de emociones y anécdotas. Da para mucho que hablar. Para mucho análisis, desde muchos enfoques. Conversamos tanto sobre la experiencia, que se nos olvidan las malas maneras del presidente de la RFEF, que está previsto que presente hoy su dimisión. Que se tomen medidas, pero que no ensombrezca la hazaña de las chicas, por favor. Chin chin.