Apreciado lector, aunque el viaje que iniciamos meses atrás tiene como protagonista al arte rupestre prehistórico, en el artículo de hoy, apelando a su magnanimidad, nos vamos a referir a un tipo de arte rupestre que, por no tener cronología prehistórica, quedó fuera de la declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO y que, de forma un tanto injusta, tampoco ha acaparado la atención de los investigadores. No obstante, más allá del hecho de que su cronología no sea prehistórica, nos parece que sí se puede valorar, al igual que aquel, como un documento gráfico de primer orden que nos habla de momentos, circunstancias y situaciones concretas de nuestra Historia. Y para la ocasión, que seguramente no será la única, nos vamos a ocupar de una de las figuras más llamativas, y a la vez intrigantes, de cuantas nos podemos encontrar en este tipo de arte rupestre, la de un barco pintado en la Cueva del Esquilo de Moratalla, a más de 100 km tierra adentro.

Conocida desde la década de los años setenta del siglo pasado, las paredes de la Cueva del Esquilo, llamada así por ser lugar en el que se procedía al esquilado de las ovejas hasta hace no demasiados años, albergan una veintena de figuras pintadas en color rojo. Entre ellas hay varias cruces del tipo patriarcal que conocemos popularmente como Cruz de Caravaca, una hilera de 42 puntos, varios signos geométricos, alguno de ellos posible marca de ganado, un escudo heráldico y la mencionada representación de barco que, sin duda, es la que retiene la atención del visitante nada más llegar al lugar. Con una anchura de 90 centímetros y una altura de 75, la figura ha sido referida con todo lujo de detalles, lo que evidencia que quien la pintó, lejos de ser un observador ocasional, conocía perfectamente como era un barco de este tipo y, además, tenía cierta maestría en el dibujo. Y ese grado de definición es tal que nos permite identificarla con poco margen de error como una nao, pudiendo incluso fijar el periodo cronológico en que debió ser pintada. Se han representado los dos castillos, uno a proa y otro a popa, y los palos mayor y de trinquete. En estos, las velas, plegadas en ambos casos, han sido indicadas por medio de una línea ondulada. Sobre el casco de la nave, unos trazos horizontales sirven para marcar la división del mismo en doble cubierta, triple en los dos castillos. Otros pormenores son el obenque del palo mayor, conservado solo en parte, el tajamar, un toldillo sobre el castillo de popa, las cofas de los palos mayor y de trinquete, y el bauprés, elemento importante por las connotaciones cronológicas que lleva implícitas. Este tipo de barco surge en el siglo XIV, como sustituto de la coca, y se mantiene hasta la segunda mitad del siglo XVI, cuando va a ir perdiendo protagonismo en el comercio. A finales del siglo XV sufre una serie de modificaciones importantes, que vemos bien reflejadas en esta figura de la Cueva del Esquilo, como es la dotación del bauprés, del que antes carecía, y el establecimiento de la doble cubierta. Asimismo, la existencia de dos únicos palos, más tarde se le añadirá el de mesana, y la forma recta de la popa acotan un tanto ese margen cronológico entre finales del siglo XV y primer cuarto del XVI. A favor de este marco aboga también la tipología del escudo heráldico que hay pintado en su cercanía, que se corresponde con un modelo español del siglo XVI. Pero de este habremos de ocuparnos en otro momento. En este punto, la pregunta que seguramente se hace es, ¿quién pudo ser su autor? El cambio de centuria es un momento de profundos cambios en la zona. Tras la toma de Huéscar en 1488 y la de Granada cuatro años después, se inicia un periodo de expansión en la comarca. En poco más de 50 años, la población se triplica; entre 1503 y 1520 se roturan tierras hasta entonces baldías, algunas en lugares próximos a la Cueva del Esquilo como son las de Otos, Zacatín o Benizar, dedicadas sobre todo a la producción de cereal, cáñamo, esparto y vid; se potencia la cabaña ganadera, destinada a la producción de paños para la industria textil castellana y la local de Murcia; se explotan recursos minerales como el azufre, la caparrosa, el alumbre o el salitre, parte de los cuales se exportan a sitios como Siria o Yemen, y la sal, que en lugares como Zacatín, llegan a producir en torno a las 5.000 fanegas a mediados del siglo XVI; y muy importante es también el aprovechamiento de la madera, cuyo principal mercado era Murcia. Los contactos con Cartagena como puerto de Castilla por el que salen muchos de estos productos son intensos, a la vez que hasta él llegan naves genovesas, venecianas y francesas para cargar lana y alumbre. Asimismo, la zona donde se ubica la Cueva del Esquilo es ruta de paso natural hacia la meseta, teniendo constancia de su uso por carreteros que cargaban su mercancía en la costa y la llevaban hasta lugares interiores como Tembleque o Toledo. En este contexto, cualquier individuo involucrado en alguna de las actividades referidas bien pudo ser el autor de la pintura. En todo caso, como decíamos antes, tuvo que ser alguien que conocía muy bien cómo era una nao, como revela el detallismo que muestra la figura. Es posible que fuera un personaje importante en la Encomienda de Moratalla vinculado a la explotación y exportación de alguno de esos recursos. Quizás el escudo heráldico pintado en su proximidad, en el que podemos leer las iniciales J y V, arroje alguna pista más concreta sobre el asunto. En todo caso, esto será objeto, seguramente, de otro capítulo de nuestro viaje.