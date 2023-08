Diario apócrifo: cogerle el aire

Solventados los principales problemas políticos que tenía el país, salvo lo del separatismo y la violencia etarra que iba incluida en el lote, pude yo centrarme en otras cosas. Y, por qué no decirlo, teniendo tiempo libre podía dedicarme a lo que realmente me gustaba hacer. Me lo había ganado. Había hecho yo más méritos y había pasado más zozobras que todos los que ahora se dedican a criticarme. Yo tenía muchas aficiones –las regatas a vela son una de ellas y la más duradera– y disfrutaba practicándolas.

Mi amigo Cusí siempre tenía para mí uno o varios veleros en el puerto de Barcelona y muchos fines de semana me iba allí a navegar y a lo que se terciara. Y si podía hacerlo es porque el país iba razonablemente bien. Pero hay una cosa de la que la gente no se da cuenta y es de que, para tener una industria próspera en un país muy dependiente energéticamente, como era la España de entonces, había que asegurarse un suministro de petróleo constante y a buen precio. Ahí yo jugué un papel muy importante y Manuel Prado y Colón de Carvajal era mi hombre en Oriente Próximo. Supe cultivar la amistad de las familias reinantes en los países del Golfo que tenían interminables reservas de crudo y siempre estuvieron dispuestos a suministrarnos lo que necesitábamos. Nunca nos faltó petróleo ni gas para nuestras industrias, pero nadie se pregunta cómo fue posible eso. Por cierto, dejé aquí escrito hace poco que Suárez no tenía ni puta idea de economía, ni sabía nada de lo que es una empresa. Aunque he de reconocer que, al principio, yo tampoco. Pero no tardé mucho en cogerle el aire al asunto. Y si se puede decir que yo llevé la dirección política de la Transición –ayudado por colaboradores como en su día Suárez, por supuesto, Torcuato, Sabino y otros, que no le niego el mérito a nadie– también lo tengo yo, que rápidamente comprendí las necesidades de las empresas españolas y tanto contribuí al desarrollo y prosperidad de muchas de ellas. ¿Acaso no es normal que yo me beneficiase algo de todo eso? Si le doy a ganar mucho dinero a gente que sin mí no podría ni soñar con esos beneficios, no creo yo que haya nada de malo en que yo también me beneficie.