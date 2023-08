Vox, a rastras del PP

La frase de ayer, en lo que aquí toca, es de Santiago Abascal tras su entrevista con el rey: "Apoyaremos la investidura de Feijóo condicionada a que el PP no colabore en cordones sanitarios a Vox". ¿Es la negativa de López Miras a que Vox participe en su Gobierno un cordón sanitario al partido de Abascal? Más que un cordón sanitario parece la Muralla China. No pasarán.

El problema es que Vox es en sí mismo un cordón sanitario. Su único socio posible es el PP, y éste sólo lo requiere cuando le es absolutamente imprescindible, con el efecto de que al hacerlo repele cualquier otro tipo de asociación relevante. Con el añadido, en el caso de Murcia, de que aun siendo Vox necesario para conformar Gobierno, el PP parece preferir, al menos como gesto de presión, una repetición electoral a compartir la Mesa del Consejo. Los populares trazan sistemáticamente el cordón sanitario en torno a Vox y sólo lo rompen cuando ambos partidos quedan encerrados en él.

Así es que Abascal simula lanzar su condicionante al PP, pues en realidad es el líder de Vox quien está condicionado: si no apoyara la investidura de Feijóo no podría explicar su actitud ante sus propios votantes, por mucho que ésta se base en la querella entre ambos partidos. Vox ha nacido para complementar al PP y no puede desentenderse de esa alianza, mientras el PP se permite el lujo de hacerlo cuando se dan las condiciones para volar por sí solo. La base social de la derecha es común, por mucho que quienes apoyan al PP líen las consignas de Vox en papel de fumar y quienes lo hacen a Vox pretendan que por su influjo los populares se adapten a posiciones ideológicas más radicales.

Abascal no tiene más remedio que apoyar a Feijóo, de modo que la expresión de sus condicionantes es de boquilla. López Miras podrá seguir considerando si le interesa mantener el cordón sanitario a Vox, a la vista de que su actitud no adquiere trascendencia para Feijóo.