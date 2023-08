Muchos de los problemas que había tenido el país y que me habían mantenido tan ocupado cesaron, o casi, cuando el PSOE ganó las elecciones. La Jefatura del Estado se me hizo mucho más llevadera enseguida porque muchas cosas que antes tenía que acometer yo solo, ahora podía dejarlas en manos de un Gobierno que vi pronto que era sensato y que se había propuesto en serio tomar las riendas del país. Sin embargo, en España había –y sigue habiendo, corregido y aumentado, que se lo pregunten a los catalanes– el problema de la cohesión territorial. Al principio eran solo los vascos los que no querían saber nada del Rey. Claro, porque la monarquía representa mejor que ninguna otra cosa la unidad de la patria. Por eso, los separatistas siempre consideraron al Rey como un obstáculo para sus trasnochadas aspiraciones de independencia. Hay que joderse, ¡que no he recibido yo desplantes de esos politiquillos!

La lista empieza con Carlos Garaicoechea, que era soberbio y displicente cuando se negaba a asistir al Día de las Fuerzas Armadas. Me tocó escribirle una carta bien seria para que se dejara de tonterías y acudiera a donde debía. Yo creo que ahora mi hijo se caga cuando va a Barcelona y le montan un desparramo, incluyendo quema de banderas o de retratos reales. Pero claro, yo tenía un prestigio y una autoridad que me había ganado. En cambio, Felipe hasta ahora ha sido incapaz de tomar el toro por los cuernos y poner a los políticos en su sitio. Quiere hacer de su reinado una faena aseada. Y un verdadero rey tiene que bajar a la arena algunas veces y mancharse de barro. Si quieres grandes cosas para tu país. Aunque también te ganas enemigos que desde luego eso me pasó a mí. En todo caso, los socialistas estaban empeñados en traer prosperidad a un país que ya no era miserable, como en la posguerra, pero que aún estaba muy lejos de lo que había en Europa. Había mucho que hacer. Frenar la inflación, sí, era importante y luchar contra el paro también. Y también había que hacer un esfuerzo para industrializar el país, lo que pasaba muchas veces por una reconversión como la que se hizo en el sector siderúrgico y otros.