Beso forzado, disculpa forzada

Hace ahora unos cuarenta años una compañera del instituto recibió un premio, no recuerdo de qué. Su momento de celebración se vio truncado por un chico de otra clase que, cuando ella iba a subir al escenario del salón de actos a recibir el galardón, le levantó la falda de manera que todo el auditorio le vio las bragas. La felicidad de ella se convirtió de pronto en humillación. Y él lo hizo porque no estaba acostumbrado a que una chavala brillara en el centro de la escena y porque estaba demasiado acostumbrado a ver que son los hombres y no las mujeres quienes ocupan los espacios públicos. Porque el machismo se aprende, se enseña y se transmite de generación en generación. Porque la educación que había recibido le decía que los varones son los niños mimados del universo y cuando no lo son, hacen todo lo que saben para dar la nota. Y porque sí, porque son ellos los que mandan. Donde pone compañera de instituto pongan ustedes Jenni Hermoso y donde pone levantar la falda pongan dar un beso no consentido. El resto del mensaje no cambia.

Tú le explicas esto a Rubiales y no lo entiende. De hecho, creo que no ha entendido nada desde el domingo a mediodía hasta ahora mismo. Él dice que qué hay de malo en dar un beso en la euforia del momento (que te dé un morreo tu jefe porque has hecho bien tu trabajo, lo más normal del mundo). Y es sincero en su perplejidad. No lo entiende porque los mecanismos patriarcales funcionan en automático, de puro integrados en la psique. Rubiales, igual que el chico de mi instituto, lo ha hecho porque puede hacerlo. O eso pensaba él. Y es que, lamentablemente, hasta ahora ese tipo de actitudes, lejos de ser castigadas, han sido consentidas cuando no jaleadas por la sociedad.

Tampoco podemos aceptar la coartada del momento de euforia. Cabe preguntarse en este caso si le hubiera dado el mismo beso a Iniesta. Y con la homofobia que existe en el mundo del fútbol ya les digo yo a ustedes que rotundamente no, no le hubiera dado ese beso bajo ningún concepto a un futbolista hombre. Entre otras razones porque, al no ser consentido (él le sujeta a ella la cara con ambas manos, para impedir que pueda zafarse) es una falta de respeto, algo que entre iguales no se tolera, independientemente del nivel de euforia que se tenga. Y ahí está la clave: que no es entre iguales. Él no la considera una igual. Ni a ella ni a ninguna de las campeonas de la selección femenina de fútbol entre las que iba repartiendo besos y palmaditas como un adolescente rijoso.

Por no hablar de la imagen en el palco de autoridades agarrándose el paquete para que se sepa quién es el más machote de todos. Pero vamos a ver, ¿de verdad no hay en la RFEF alguien con control sobre sus impulsos que pueda representar a la institución? ¿Es esto lo mejor que tienen?

Las collejas empezaron a caerle por el beso forzado y se han multiplicado con la disculpa forzada. Dice que se disculpa (o como se llame lo que ha hecho) porque «fuera no se ha entendido», y no sabemos si se refiere a fuera de la federación o fuera del planeta. Y también que «no hubo mala fe por ninguna de las dos partes». ¿Qué partes, si aquí lo has hecho todo tú solico?

En fin, un espectáculo bochornoso. Cuando le critican, insulta con palabras gruesas a todo el mundo. Cuando le presionan, da una disculpa tan forzada como el beso. Y puestos a forzar, ya solo falta que fuercen su dimisión.

Porque estamos hartas, la verdad. Cuando deberíamos estar hablando del juego impresionante de las futbolistas, celebrando su victoria y comentando una hazaña única, ya son otra vez ellos, con su machismo, quienes protagonizan la escena, como en el instituto. Porque ellas habrán ganado pero los titulares se los ha llevado él, mal que le pese.

Yo no quería escribir este artículo. Yo quería escribir sobre las 23 mujeres valientes y su proeza en el terreno de juego, sobre cómo se han convertido en un referente en el deporte para futuras generaciones de niñas. Yo quería hablar de que estas mujeres han hecho mucho más que ganar un mundial: han derribado un muro, han abierto un camino. Dicho queda.