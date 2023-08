Silvia Intxaurrondo: La periodista que cambió el destino de un país

El ex jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, hubiera dicho: "Con ella empezó todo", y es que cuando todas las alfombras estaban ya preparadas para el paseo triunfal la noche del 23 de julio de 2023 de Alberto Núñez Feijóo, apareció el líder gallego en la televisión pública (TVE) para ser entrevistado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala. Fue hace un mes aproximadamente, un 17 de julio, cuando la periodista preguntaba al líder popular sobre la postura del Partido Popular en la revisión de las pensiones en los últimos años.

En un ‘rifirrafe’ que pasará a la historia del periodismo, comenzó un antes y un después en la movilización de la izquierda social de este país. Medios de comunicación, partidos políticos, analistas, periodistas, articulistas y comentaristas políticos salieron en defensa de la periodista vasca, ante las ‘advertencias’, algunos lo tacharon de ‘amenazas’, de Feijóo a Intxaurrondo.

A partir de ese día, un cúmulo de errores y una gestión nefasta de la parte final de la campaña dieron como resultado que los populares vivieran esa noche la victoria más amarga que recuerdan.

Incluso algunos analistas tenían claro que si la campaña hubiera durado una semana más, los populares ni tan siquiera hubieran ganado las elecciones, y es que los últimos días la campaña popular parecía dirigida a propósito para perder el tren que le llevaba a la Moncloa, o peor aún, ideada y diseñada por alguien del entorno de la lideresa madrileña Ayuso.

Pero más allá de los errores cometidos por la cúpula popular, lo que resulta imprescindible resaltar es la importancia del periodismo para que la democracia tenga unos cimientos fuertes. Sin un periodismo libre, todo se oscurece, se manipula y tergiversa, por eso son tantos los poderes en la sombra que siguen invirtiendo tiempo y mucho dinero en controlar la información que se ofrece.

Basta echar una mirada atrás, a esos días posteriores a la entrevista, en los diferentes medios de comunicación para hacernos una idea de lo que estamos hablando.

Nadie dudaba, y esto es más grave de lo que algunos creen, que si PP y Vox hubieran, como decían muchas encuestas, obtenido más de 175 diputados, la periodista vasca hubiera sido apartada del programa que dirige, y el reloj que marca las horas que le restaban en la televisión pública se hubiera puesto ya en marcha.

Por eso, es más necesario que nunca, pese a quien le pese, poner en valor el papel del periodismo libre de ataduras y ayudas, y toca por justicia alzar la voz, aunque sea en este pequeño rincón en La Opinión de Murcia, a todos y todas las profesionales que siguen apostando por sacar cada día un periodismo que no es preso de dádivas, y que lucha no solo contra otros medios que juegan ‘dopados’, que no dudan en utilizar las ‘fake news’ para embarrar todo el escenario periodístico, y que sea el que más alto hable, y no el que más claro lo haga, quien se lleve los primeros premios, dejando para el resto las ‘pedreas’ oficiales.

Tengo claro que la entrevista de Silvia Intxaurrondo, con una gran trayectoria profesional a sus espaldas, será estudiada y analizada en las universidades, por lo menos en las públicas, durante los próximos años, y será puesta de ejemplo de la importancia del periodismo en la consolidación de las democracias.