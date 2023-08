La fiesta de los okupas

Un mal gobierno municipal es aquel que no resuelve problemas, pero puede ser peor si lo que hace es crearlos. La Corporación murciana saliente el 28M, la del socialista José Antonio Serrano, dejó pendiente la renovación de los contratos con Telefónica para el servicio de las líneas del Ayuntamiento, a consecuencia de lo cual el equipo popular que lo sustituyó ha debido emprender una negociación contrarreloj con la compañía para que ésta no corte el servicio el próximo 1 de septiembre.

No es una anécdota. Si no se sabe gestionar la administración interna de una institución ¿qué cabe esperar de la actuación pública que le corresponde desarrollar? Ya se vio reiteradamente en el asunto de las sillas para presenciar los desfiles de las fiestas, un trámite rutinario que a la anterior administración local se le encasquilló. Y ha ocurrido también con la deuda del alumbrado o la adecuación necesaria de los ascensores en el macroedificio de Abenarabi, al que los vecinos han acertado en denominar el Titanic. Son asuntos de régimen interno que nunca deben ser noticia, salvo cuando se da la circunstancia de que lo son por la incompetencia en manejarlos. Es lo que algunos padres dicen a sus hijos adolescentes: si no eres capaz de hacerte la propia cama ¿cómo pretendes cambiar el mundo?

El PSOE lo hizo rematadamente mal al frente del ayuntamiento de Murcia. Lo pagó en las urnas, pues los ciudadanos decidieron rescatar al alcalde del PP que aquéllos habían censurado y le concedieron la prima de la mayoría absoluta. Los de Serrano estuvieron dos años trabajando concienzudamente para el regreso triunfal de José Ballesta. Eso sí, le dejaron las mesas de trabajo llenas de expedientes sin tocar, a pique de dejarlos sin luz, sin teléfonos y sin ascensores. La huella del paso de unos okupas.

Lo increíble es que Serrano sigue ahí, como si tal cosa. Nadie lo llama para que se marche porque ha dejado los teléfonos cortados.