"¿Por qué, por qué los domingos por el fútbol me abandonas? No te importa que me quede en casa sola. ¿Por qué, por qué no me llevas al partido alguna vez?". Esta canción, que luego supe que era de Rita Pavone, es uno de los sonidos de mi infancia: la tarareaba mi madre mientras hacía cosas de la casa.

En los recreos de la escuela rural, en la que los niños dábamos clase con don Trinidad y las niñas con doña María, los primeros jugábamos al fútbol en una era con porterías señaladas con pedruscos, y ellas a la comba o al tres en raya en el patio del edificio, apartados los unos de las otras. Otro sonido lejano procede de las tardes de los domingos en que mi abuelo y yo escuchábamos en su transistor el Carrusel Deportivo: cuando en algún campo se marcaba un gol, los locutores pedían a coro a Pepe Domingo Castaño que lo celebrara anunciando los puros Reig: «Pepe, ¡un purito!», un tipo de tabaco que, salvo Sara Montiel, no solían fumar las mujeres. Otra celebración clásica de Castaño cuando rugían las gradas se producía con el coñac Soberano, que era, evidentemente, «cosa de hombres». Con Carrusel Deportivo pasaba algo curioso: las mujeres no lo soportaban. Ellas, que en mi casa eran las habituales oyentes de la radio casi a todas horas, fruncían el ceño las tardes de los domingos cuando sonaba durante horas aquel espectáculo trepidante: «Niño, baja la radio, que no aguanto ese ruido». Mujeres y fútbol parecían incompatibles. Cuando alguna vez se veían obligadas por cortesía o porque no tenían escapatoria a asistir a una retransmisión en la tele, preguntaban cosas que nos parecían muy elementales, y hacíamos ironías sobre su incapacidad para comprender el fuera de juego. En estas cosas pensaba este domingo mientras veía el partido de la selección femenina. Campeonas del mundo, sí, de todos los mundos, más campeonas que nadie por venir de donde venimos. Mundial de Fútbol Femenino I Con dos ovarios: Legendarias sí, machorras no