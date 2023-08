Pedro Sánchez en brazos de un prófugo de la Justicia

6 de noviembre de 2019: «Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia». Cuatro años después parece de ficción que este mensaje fuera escrito por el candidato Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de España ante las elecciones del 10N, pero en este tiempo lo hemos visto traspasar todas las líneas rojas inimaginables con tal de perpetrase en el poder.

De hecho, la sesión de constitución de las Cortes Generales de la decimoquinta legislatura ha sido el escenario en el que se ha visto, otra vez, a un Pedro Sánchez que ha cedido a todas las pretensiones de los independentistas y se ha echado en sus brazos con el fin de poder conformar un segundo gobierno Frankenstein.

Es muy grave que haya hecho que un prófugo de la Justicia, por organizar una sedición contra el Estado, sea determinante para la composición de las Cámaras, y lo que nos pone en una tesitura peor, no sabemos hasta qué punto pueden llegar estas cesiones y se pueda convertir en una pieza clave para la gobernabilidad del país. Lo que sí está claro es que Pedro Sánchez ha premiado a la expresidenta de Baleares con la presidencia del Congreso de los Diputados para facilitar el pacto con los independentistas, después de que los ciudadanos de esa comunidad la desalojaran del Gobierno autonómico por su mala gestión.

Los españoles deben saber cuánto les va a costar que el PSOE no haya asumido su derrota electoral, porque ya estamos viendo que va a ser un precio muy alto. Lejos y, como si de un guion de una novela de ciencia ficción se tratara, queda ese mensaje de 2019 de Pedro Sánchez, por lo que exigimos transparencia ante la tesitura de que si va a amnistiar a los que atacaron el Estado a cambio de aferrarse al poder.

La gran mayoría de los españoles que votaron el 23 de julio dieron un mensaje a Pedro Sánchez, quien perdió las elecciones, no querían que gobernarse a toda costa, pero nadie puede decir que se está respetando la voluntad de los españoles en las urnas.

El Partido Popular fue el claro ganador de las elecciones, siendo la primera fuerza política en el Congreso, con mayoría absoluta en el Senado, a pesar de que el PSOE, en un juego claro de trilerismo político, pretenda distorsionar los números.

España no puede avanzar si un Gobierno tiene que pactar con 24 fuerzas políticas para tomar una decisión, esto no es gobernar, es resistir.

Ahora más que nunca España necesita un gobierno centrado y moderado para avanzar con garantía y eso solo es posible con Alberto Núñez Feijóo de presidente porque la gobernabilidad del país no puede residir en alguien que no respeta la Constitución Española y no defiende los intereses de nuestra nación.

Y mucho más perderá la Región de Murcia, que durante cinco años se ha visto inmersa en una espiral de castigo continuo de un Gobierno de España que ha ninguneado a los ciudadanos de esta tierra, considerándolos de segunda. Desde el minuto uno, los senadores y diputados del PP en las Cortes Generales trabajaremos para sacar adelante las reivindicaciones históricas de esta tierra para el millón y medio de sus ciudadanos.