Felicidad cuántica

Mucho café. Lo que necesito es mucho café porque a esta edad no estoy para dormir tres horas después de una farra. No es que me crea joven, pero no sé qué pasó la noche anterior. Bueno, sí lo sé. No tenía ningún plan, así que salí así, sin mapa del tesoro y volví a las seis de la mañana con el pecho y la espalda con brillantina. En algún momento bebí la cerveza justa para, en algún momento, desabrocharme la camisa, para, en algún momento, quitármela. No sé en qué momento decidí meterme al centro de la pista de baile y seguir el pulso tribal, porque éramos tribu, de la música que sonaba en ese momento.

Y no es que fuéramos todos iguales en esa tribu improvisada sino que cada uno era radicalmente distinto. Quizás precisamente por eso eramos iguales, porque habíamos renunciado al mapa del tesoro de esa noche. La música que sonaba era la justa; el ambiente, el adecuado; la gente, la correcta, y descubres que no hace falta un mapa del tesoro sino la física, a veces cuántica, que genera el momento de felicidad. Y ahora mi felicidad es el café. Necesito café. Mucho café.