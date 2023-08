Campeonas, sí es vuestro sitio

Como todas las grandes gestas, el triunfo mundial del fútbol femenino español ante la poderosa Inglaterra en la disputadísima final de Australia, al margen del inmenso valor competitivo, tiene un componente humano que trasciende lo deportivo.

Decía Irene Paredes, la central vasca de nuestra Selección, que esta extraordinaria generación de futbolistas había crecido con la sensación de que el fútbol no era su sitio. Años en precario, horarios inadecuados, falta de apoyos reales, aficionados de espaldas… Todo eso influía en el ánimo de estas chicas increíbles. Y, sin embargo, muchas de ellas fueron campeonas del Mundo sub-17 y sub-20, para coronarse ahora como campeonísimas absolutas. Y, en medio, un cisma hace meses entre la mayoría de seleccionadas anteriores y el seleccionador, Jorge Vilda. Nadie supo explicarlo bien. Quizá ayer, tras recibir la Copa de Mundo, ese hombre lo pensaría cuando lo manteaban sus jugadoras. Porque no se sabe dónde estuvo el problema, pero sí sabemos dónde ha estado la solución. Mantenerlo ha sido el triunfo también del presidente Rubiales, tantas veces criticado desde esta columna por otras cosas; lo cortés no quita lo valiente.

Como valor enorme tiene también que ese triunfo haya llegado con la mejor jugadora española de todos los tiempos, Alexia Putellas, la dos veces Balón de Oro, saliendo desde el banquillo en los últimos minutos tras superar recientemente una grave lesión de ligamentos cruzados. A medio gas, ayudó a sus compañeras y a nuestra otra figura mundial, Jenni Hermoso, a mantener la posesión del balón para aguantar las embestidas británicas en el largo tiempo añadido.

Punto y aparte para la madrileña con el diez a la espalda, que supo aguantar el tipo tras fallar un penalti que pudo ser decisivo en el último cuarto de la final. En esos lances se forjan las campeonas, y la elegante futbolista Hermoso supo capearlo con la determinación de los deportistas excepcionales. Como lo hizo asimismo la delantera aragonesa y atleta Salma Paralluelo tras fallar varias ocasiones de gol y no desfallecer en su lucha interminable durante los ciento y pico minutos de partido.

Y llegamos a la considerada y galardonada como mejor jugadora del Mundial, Aitana Bonmatí, la catalana de veinticinco años que ha sido el vértice de la selección campeona del mundo. Incansable y exquisita, el faro de las de Vilda en este histórico mundial de España exhibió en el juego la misma naturalidad que al recibir su merecidísimo galardón. Como acertó a decir, el esfuerzo y el trabajo constante suelen dar sus frutos.

Finalmente, la sevillana Olga Carmona reflejaba en una ilusionante mirada juvenil la inmensidad de su logro, tras marcar el gol en el minuto veinte que al final supuso la victoria. Si Iniesta marcó una era, ella ha marcado otra. La dedicatoria al malogrado Jarque, rival y amigo del manchego universal, ha tenido un refrendo aún más enriquecedor. La goleadora española recordó en su camiseta a la madre fallecida de una amiga. Y en ese detalle homenajea a los grandes olvidados de las gestas deportivas. Las personas, familiares o no, que apoyan desde fuera y en la sombra a los afortunados que finalmente se cuelgan las medallas.

Para resumir, un compendio de aspectos humanos que siempre son el soporte de los elegidos, con la generosidad en sentido amplio y la entrega sin reservas que los distingue en la mayoría de los casos. Enhorabuena a todas, empezando por quienes no estaban pero que desde hace años han peleado sin descanso para poner al fútbol femenino en la cima del deporte español. Tan es vuestro sitio, que habéis llegado para quedaros. Y, por cierto, en calidad tienen poco que envidiar a sus colegas masculinos.

Volviendo a la Liga, ya advertíamos de la importancia que tendría Bellingham como llegador para el Real Madrid, pero los dos goles del sábado en Almería, sumado al de Bilbao, no deben enturbiar la mirada a sus dirigentes, como ya ocurre con algunos comunicadores que lo encumbran al nivel del delantero centro perdido por los blancos. Podrá hacer quince goles, o más, si quieren, mas nunca podrá sustituir a los treinta o cuarenta que debería hacer un delantero merengue si quieren aspirar a todo, aparte de los veinte o treinta que hagan entre Vinicius y Rodrygo.

Por muy largo que sea un cirio, la procesión siempre lo es más. Cuando llegue septiembre lucirán dorsales en nuestros equipos jugadores que hoy no están. Y ocuparán su sitio, como nuestras flamantes campeonas del mundo.