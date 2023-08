Las derechas, a derechazos

Quedan 18 días para la convocatoria de la repetición de las elecciones autonómicas en la Región de Murcia. Esto, claro, si alguien no lo remedia. Y quienes podrían hacerlo, unos por otros, PP y Vox, no parece que estén contribuyendo mucho a impedirlo. A día de hoy, todo sigue como en la hora cero del 28M. Fernando López Miras no está dispuesto a compartir la Mesa del Gobierno con consejeros de Vox. Y Vox no tiene intención de votar la investidura del presidente del PP si éste los deja fuera de su equipo. Ambas posiciones se presentan como rotundas, inamovibles, definitivas. Por tanto, vamos a elecciones. Sin novedad en el frente.

Lo tremendo del caso es que ambos partidos conocen sus respectivas posiciones por los medios de comunicación, que es donde intercambian sus argumentarios, una y otra vez, con una más que aburrida literalidad. Desde el pasado 28 de mayo, en que se celebraron las elecciones, no se han sentado a hablar con la exigida formalidad, ni discreta ni indiscretamente. El PP acusa a Vox: «Los citamos, pero se niegan a reunirse con nosotros». Vox replica: «No nos sentaremos a hablar de otra cosa que no sea de nuestra participación en el Gobierno». Y así pasan los días, como para Los Panchos: Siempre que te pregunto Qué, cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás. Además, a estas alturas, da la impresión de que Vox no quiere negociar con delegados o intermediarios tipo el portavoz parlamentario Quino Segado. Esperan una llamada directa de López Miras a José Ángel Antelo, líder regional del partido. Un de tú a tú. La solución murciana Sostengo que esa llamada se producirá, pues aun a pesar de la firmeza de la posición del presidente en funciones, lo que el PP no se puede permitir es alcanzar la fecha tope del 7 de septiembre sin haber mantenido un encuentro con Vox. Para que llegue a celebrarse, habrá de ser una reunión sin apriorísticos tabúes en cuyo desarrollo se confirmen los tabúes. El eje de la campaña electoral previsible será la atribución mutua de la responsabilidad de que tal campaña se produzca. Y tanto PP como Vox han de llegar a ella con pretextos fortalecidos que incidan en la inflexibilidad del otro. Pero a la vista de que las actitudes son inamovibles, lo más probable es que López Miras haga esa llamada con los días contados para evitar así una campaña prematura enrarecida con torrentes declarativos. Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás La repetición de las elecciones es un ejercicio de alto riesgo. Podrían enumerarse muchos inconvenientes para todos, incluso para los partidos que son ajenos a la frustración del pacto de Gobierno. Las autonómicas, separadas de las municipales, serían una experiencia insólita, sin antecedentes en una Región que, por lo demás, no exhibe un gran pedigrí autonomista, y esto sumado al cansancio por tanta concentración de urnas. Cabe suponer que la participación sería escasa, podría situarse incluso por debajo del 50%, y a menor porcentaje para cada uno de los partidos, más variabilidad podría darse sobre los resultados anteriores. Y a pesar de esas posibles variantes tal vez resistiera el dato de que el PP, aunque volvería a ser el partido ganador, no alcanzara la mayoría absoluta, con mayor o menor distancia que ahora (para el caso sería igual), con lo cual se habría hecho un pan con unas tortas. En el marco podemita, por contra, podría darse alguna disfunción, pues a diferencia del 28M ya opera Sumar como opción electoral que supera y engulle a Podemos, y esto podría conllevar alguna convulsión interna. Podemos obtuvo el 28M el 4,68% de los votos, mientras Sumar se elevó el 23J al 9,52%. Es cierto que la izquierda en Murcia está congelada, pero esta circunstancia es también por la que, de algún modo, podría beneficiarse. Tras una derrota siempre viene bien una segunda oportunidad y más si ésta es inesperada. En el juego del ajedrez, que es el que más se parece a la política, ofrecer la revancha suele ser una temeridad. Las relaciones mutuas son, a su vez, conflictivas, con episodios contradictorios, como que desde Génova fuercen a la extremeña Guardiola a pactar con Vox para que después Feijóo se desentienda de los abascales en la composición de la Mesa del Congreso. O que el gallego incluso intentara dar un rodeo por la abstención del «estimado Sánchez» para prescindir de su aliado natural. El PP, a pesar de su solidez, está comprobando que es probablemente imposible volver a gobernar en España con resultados insolventes en Cataluña y el País Vasco más las arenas movedizas andaluzas y con la competencia de Vox en el resto. Si Vox crece, malo para el PP, pues lo hace a su costa; si baja, peor, pues no le suma; y como cuando en el caso de Murcia le suma, decide eludirlo. Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Los populares de la etapa Feijóo sufren una crisis existencial con límites para la interlocución. En Vox, que presumen de ser políticos de una sola pieza, causan perplejidad los vaivenes estratégicos del PP. El portavoz nacional, Garriga, ha invitado a los populares a elegir «si prefieren optar por el camino de Murcia, de la autosuficiencia, o por el camino que ya hemos explorado de manera conjunta en Aragón, Baleares o Comunidad Valenciana». Pero tal vez la resistencia de López Miras para elevar a Vox al Gobierno no se base tanto en razones políticas como personales, derivadas éstas de su experiencia en la anterior legislatura. Los dos primeros años de su asociación con Ciudadanos lo vacunaron contra las coaliciones de Gobierno, y los dos últimos, obligado a llevar de arrastre a las trepatrans, lo han aleccionado sobre lo grave que es tener consejeros a los que no podía destituir. López Miras escucha la expresión ‘coalición de Gobierno’ y le sale un orzuelo. 