Asonada fallida

No me duelen prendas reconocerlo, Sabino tuvo mucho mérito en la desactivación del 23-F. Realmente estuvo muy ágil de reflejos. Fue el primero en darse cuenta del juego que se traía Armada entre manos. Obligarlo a que se quedara en la sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor fue un acierto. Para cuando se desplazó al Congreso, Tejero ya no quiso ponerse bajo sus órdenes. Y eso fue el comienzo del final. Además, dado que el Gobierno estaba secuestrado, esa idea de montar un Gobierno de secretarios de Estado a las órdenes del director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, fue una jugada maestra. A partir de ahí se le trasmitió a la Junta de Jefes del Estado Mayor de los ejércitos un mensaje muy claro: que estaban a las órdenes de la autoridad civil representada por ese Gobierno de secretarios de Estado.

Hubo que hacer cien mil llamadas para desanudar la madeja, porque muchos se mantenían en la ambigüedad y esperando a ver lo que hacían los demás. Hubo que ir sondeando y convenciendo uno por uno a todos los capitanes generales de cada una de las regiones militares. Y recuerdo bien que hubo de todo, seriedad, indecisión, disimulo y hasta esperpento. Por ejemplo, el capitán general de cierta capital andaluza estaba decidido a sacar los tanques a la calle, pero le iba a resultar difícil organizar a su tropa para el combate, cuando él mismo estaba fuera de combate por el alcohol que había bebido con la cena. Ya entenderse con él por teléfono resultó difícil por la lengua de trapo que tenía. Por fin, de madrugada se podía decir que el golpe había fracasado. Y fue un alivio bien grande para mí, porque ya digo que con aquella tropa no íbamos a ir muy lejos. Mucho patriotismo de cuarto de banderas y mucho franquismo de boquilla. También hay que reconocer que estaban muy poco preparados para la vida civil. Pero su competencia militar es que dejaba mucho que desear. Disciplina y capacidad de organización, además del valor, a los jefes militares se les suponen. Y ese día se vio que era mucho suponer.