Desde el manicomio

Hablar de arte y locura no es nada nuevo, ya en la antigüedad los grandes pensadores se planteaban dicha relación. La idea de que el artista debía estar envuelto en un transitorio estado de alienación para poder crear ha sido motivo de multitud de investigaciones y teorías. Platón distinguía entre locura clínica y locura creativa, Séneca manifestaba que era imposible tener un gran talento sin un toque de locura, y Erasmo de Rotterdam proclamaba la necesidad de su existencia como mediadora de la felicidad. Para muchos de estos sabios la locura no solo era necesaria para el artista sino una especie de símbolo de libertad para el resto. Salirse del camino, ir contra las normas, cuestionar los dogmas establecidos, pensar de manera distinta y vivir ajeno a la sociedad, era un evidente síntoma de locura.

La imagen del artista como un ser atormentado por su arte fue cobrando más y más fuerza hasta que en el siglo XIX nos encontramos con algunos de los casos más famosos. Vincent Van Gogh sufría de una enfermedad maníaco depresiva acompañada de alucinaciones y visiones, voces que no cesaban, y una epilepsia psicomotora que le provocaba un estado de confusión y amnesia. En los momentos que peor estaba, en esos periodos de plena lucha físico-mental, su capacidad creadora aumentaba hasta el punto de que sus obras más conocidas fueron pintadas durante esos estadios críticos, internado en el manicomio de Saint-Rémy. Mirar sus cuadros supone ver a través de una ventana creada desde una visión diferente de la vida, nada es como debería ser y a la vez tiene sentido. Ahí está su genialidad.

Algo similar sucede con Edvard Munch, internado en varias ocasiones al padecer una enfermedad afectiva bipolar, alucinaciones, depresión, angustia y terror y una necesidad compulsiva de autoafirmación existencial que le llevó a pintar su retrato en más de cuarenta ocasiones. «Enfermedad, muerte y locura fueron los ángeles negros que velaron mi cuna y, desde entonces, me han perseguido durante toda mi vida».

Al tiempo que esa idea de artista-loco estaba bastante generalizada, -era normal pensar en un pintor como un personaje algo extraño, de ideas raras y comportamiento diferente-, surgió la teoría de que la locura de algún modo estimulaba la creación artística. El primero en darse cuenta de esto fue el psiquiatra e historiador del arte alemán Hans Prinzhorn. En 1919 comenzó a trabajar en el hospital psiquiátrico de la Universidad de Heidelberg donde descubrió los trabajos realizados por los internos, guardados por el doctor Emil Kraepelin, un legado que, a petición del director, él continuó hasta recopilar más de cinco mil obras entre pinturas, esculturas, y dibujos, así como poemas y todo tipo de escritos donde aquellos pacientes revelaban las formas de un nuevo universo de lo irracional. Perseguidas, olvidadas y consideradas por los nazis como arte degenerado, desde 2001 esta colección está expuesta en la propia universidad dando forma al primer museo de este tipo. En España también tenemos el nuestro: en 1996 el Centro de Salud Mental de San Juan de Dios de Ciempozuelos catalogó todo el material artístico de sus pacientes, creando su propio museo de arte psicopatológico.

Con todo aquel material, Hans Prinzhorn escribió El arte de los enfermos mentales, una obra que no tuvo mucha repercusión en el ámbito de la medicina pero fue más que una guía para los artistas surrealistas.

Muchos fueron los creadores que bucearon en ese inagotable repertorio de formas y símbolos que habitan en el subconsciente, siendo frecuentes las visitas de los expresionistas a las instituciones psiquiátricas. Las imágenes que los pacientes esquizofrénicos plasmaban suponían un repertorio asombroso que abarcaba desde escenas realistas hasta retorcidas repeticiones geométricas. René Magritte, Max Ernst, o Salvador Dalí sentían una cierta atracción por lo extraño de aquellas escenas. Otros, como el pintor Jean Dubuffet, comenzaron a coleccionar este tipo de obras surgiendo lo que él mismo llamó ‘arte marginal’ o ‘art brut’, una nueva corriente artística cuyos integrantes eran pacientes mentales ingresados en hospitales psiquiátricos que nunca habían recibido ningún tipo de formación artística.

Adolf Wölfli, un paciente psicótico de personalidad agresiva, es una de las figuras clave de este movimiento cuyos dibujos geométricos abren una puerta a ese mundo obsesivo donde no había lugar para el vacío, generando un psicótico estilo barroquista.

Tanto para él como para otros muchos pacientes mentales el arte fue y sigue siendo aquel espacio donde vomitar aquello que les hace sentir mal. En ese lado oscuro todo está permitido: perspectivas incorrectas, formas deformes, composiciones desequilibradas… Lo importante es que, en esa absoluta oscuridad, el arte es capaz de dibujar un sendero luminoso por el que escapar, un camino para encontrar equilibrio, ordenar emociones y sentimientos, así como ser punto de fuga de ese dolor que día a día acumulan tras las paredes de sus respectivas jaulas. No me refiero a los espacios físicos de los hospitales sino a las que nuestra mente es capaz de crear.

Uno de los ejemplos más actuales de ese arte sanador lo tenemos en la japonesa Yayoi Kusama. Aunque ahora está muy de moda y su nombre resuena por los museos más importantes, lamento deciros que no me interesa en absoluto el trabajo de esta artista, que ha pasado a convertirse en un producto más comercial que artístico. A pesar de que su obra ya no consigue emocionarme, lo que sí me interesa es su proceso artístico, esa relación obsesiva que ella mantiene con el arte, una vía de escape para la locura, un modo de equilibrio, ese espacio donde esconder miedos, ansiedades, tristezas y alucinaciones. En 1977 se autoingresó de manera permanente en un hospital psiquiátrico y desde entonces su producción se ha vuelto más personal, alcanzando las cotas más altas del actual mercado. Crear desde ese lado incierto e inexplicable permite al artista tener una total libertad, no sentirse coartado o influenciado, supone deambular en un espacio único capaz de percibir el mundo exterior desde un prisma totalmente distinto al resto, sin barreras estéticas, pero también implica un proceso de aprendizaje para el que mira. No un aprendizaje estético, sino emocional.

A veces no es fácil enfrentarse a la vida, igual que enfrentarse a las musas, o lo que es peor, a la ausencia de ellas. No es raro que ciertas personas o artistas necesiten una ayuda para volver a equilibrarlo todo, -nuestro querido Párraga también estuvo interno de manera ocasional y voluntaria en el psiquiátrico-, ese periodo de descanso es una oportunidad de renacer, un volver a empezar. Y sí, es innegable, el arte tiene esa capacidad de sanar.

De arriba a abajo: Yayoi Kusama (2023), Adolf Wölfli (1911), Josef Förster (1978)