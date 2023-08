Elogio de la calva

Puede que sea aquí, en este mismo momento y en esta misma página cuando se inicie una revolución pendiente: La rebelión de los calvos.

Ya estaba bien de que el canon de la belleza masculina pasara por tener pelo y lucir melenas de cabellos dorados y en el peor de los casos de tupés del poco fiable pelo denominado moreno. Han sido precisamente los portadores de abundante pelo los que han puesto de moda el rasurado craneal, a la vista de las excelsas virtudes de carecer de pelo, por higiene y comodidad. La Historia así lo ha puesto de manifiesto desde tiempo inmemorial.

El diccionario de la RAE define al calvo como aquel que está desprovisto de pelo. Calvos cargados de complejos han existido siempre y seguirán existiendo hasta que la ciencia ratifique las bondades de ser calvos de nación o amateur.

En otros tiempos, sirva como ejemplo el antiguo Egipto, la calva era un signo de distinción social: faraones y sacerdotes aumentaban su dignidad afeitándose la cabeza. Hoy, por el contrario, vivimos en un mundo donde la imagen ocupa un papel importantísimo en el desarrollo de cualquier actividad social, política o empresarial, nadie quería ser calvo hasta hoy.

La historia está plagada de calvos importantes, calvos sesudos y sin complejos que aumentaban ante los demás su sabiduría gracias a sus prominentes calvas, casi siempre acompañadas de gruesas gafas con cristales desmesurados. Desde César a Picasso, la historia prácticamente la han escrito los calvos. Basta de justificarse ante la mujer alegando que nuestra calva se debe a la gorra de la mili o al cloro de la piscina. Reafirmemos que los calvos son más machos que los que lucen pelucas. Ser calvos es cosa de sabios, es un síntoma de alcurnia, es ostentar la viva imagen de la pulcritud.

Dejémonos de disimulos, el calvo no precisa dejarse barba, el mundo no nos ve del revés, no utilicemos boina, ni sombrero y mucho menos peluquín, no nos tintemos con Kanfort los cuatro pelos del cartón craneal. No hace falta, la belleza carece de pelo, más vale una calva impoluta que un pelo pringoso.

Luce tu calva con orgullo, con gesto altivo, olvida tu pelo de la infancia y deja de ser un punto de referencia. ¡Calvos del mundo, uníos!