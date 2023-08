Si vives en Madrid te acabas pareciendo a Maldini. No por calvo. Ni por conocimiento enciclopédico del arte balompédico. Ni siquiera por la vez que se desmayó en el gimnasio y su entrenador dijo: «Cuando me contaron que una persona había desfallecido, sabía que era Julio». Oh, no. Me refiero a esa mermelada homogénea —revestida de individualismo y autenticidad— que recorre sus calles y se pega a las suelas. Que no digo que no pase en cualquier sitio, pero por ahí no ves a tanta gente echando humo, con esos zapatos que parecen cajas de zapatos. Con las «mochilas de esclavo», como me dijo un día Clint, señalando un rectángulo gris jaspeado con asas y cremalleras 360º. Otra rendición de la estética a la ergonomía. Íbamos a Atocha. «Parece —siguió— que conforme ganas las eses pierdes el fuste, ¿no?». ¿No?

De zagal me costó aceptar que en Madrid no te cruzabas con McManaman sonriendo y tijereteando el aire. Luego me dejé el pelo largo. Barba. Fui a conciertos. Bebía cerveza. Entornaba los ojos. Decía: «Cuando voy a un sitio, imagino cómo sería mi vida allí». Y mi vida en Madrid se parecía poco a la de un Jabois. Ni presentaciones de libros, ni aperitivos. Tampoco esa informalidad elegante que convierte una camisa blanca en la consecuencia de una manera de vivir. Había Ciudad Lineal. Muslos sudados bajo los vaqueros, en febrero, después de caminar 50 minutos con el corazón en la boca. Días finiquitados a las ocho. Un celebrar la vida en función de la distancia al curro. Gris por fuera y por dentro. Precariedad fuera de casa sin saber para qué. O el Madrid en la oreja, mosquito inmortal. «A ti te falta irte a Madrid y emborracharte con la gente adecuada». «Lo tuyo en Madrid es dinero» —¿qué será lo mío, mear cuando me meo?—. Lo provinciano que se ve que es todo lo que no se hace allí. La peste que echa casi cualquier banda que agarra por el pecho a uno de Guadix y grita que lo universal es lo de Malasaña. Supongo que el nacionalmadridismo de Ayuso no ayuda al sinsentido de colocar un centro tan inequívoco a este país en el pueblo más garrulo del mundo. Yo qué sé qué pijo será. De dónde me viene a mí este sentimiento que se parece a ver cómo un endocrino se da cuenta de que mi madre fuerza las eses. No sé si me explico.