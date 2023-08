-No sé porqué hemos llegado hasta donde hemos llegado, es que no se puede decir nada. No se comenta nada por miedo a ofender. La gente no habla ya porque se coarta la libertad de expresión. En redes es imposible, enseguida te salen ofendidos hasta de debajo de las piedras. Porque, a ver, es mi opinión y tengo derecho a que se me respete la opinión igual que yo respeto la opinión de todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a una opinión.

-No es que no se pueda decir nada, es que tienes que mirar cómo lo dices y nunca vas a contentar a todo el mundo.¿O es que expresas tus opiniones como hace cinco años? ¿O como hace quince? Si esa es tu opinión y tienes argumentos para mantenerla, argumentos que no desafíen la lógica, claro, la puedes mantener contra el viento y la marea de las opiniones ajenas. Lo que no puedes pretender es que tu opinión, antes que ser incontestable por argumentos, sea incontestada porque la dices tú, porque tú lo vales. Lo dijo Falla, sin falla ninguna, no se respetan las opiniones equivocadas, se respetan a las personas que las mantienen, pero nada más.