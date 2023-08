Le da pena. Una mujer de unos sesenta años a otra, en la playa: «Paco empieza a trabajar el 16 y se va a Murcia. Siempre me alegro por quedarme aquí unos días, tranquila y sin aguantar sus ronquidos por la noche, porque, en verano, ronca más. Pero este año me da pena que se vaya, con la calor que hace, el pobrecico».

Fuentes. Qué tremenda la noticia del hombre fallecido en la fuente que hay al principio de El Malecón de Murcia, cerca de la pasarela de Manterola. Hay que estar muy acalorado para meterse en esa fuente que, además, solo tenía algo más de un palmo de agua. Parece ser que se desmayó, cayó boca abajo y que eso le hizo ahogarse. El termómetro cercano marcaba 46 grados. Era un hombre joven, de unos 45 años. Qué noticia tan triste, ¿verdad? Por cierto, en Sevilla y en Córdoba, he visto fuentes a ras del suelo en las plazas de las que manan chorros de agua. En verano, muchos caminantes se meten en ellas, las ponen en marcha, se refrescan y al irse cierran los grifos. El agua no se embalsa, sino que se va por sumideros y así no hay peligro de ahogamientos. Dadas las temperaturas que estamos alcanzando, quizás alguien debería tomar nota en las ciudades y pueblos de nuestra Región.

Día 15. Ya está ahí la Virgen de agosto. Siempre se ha dicho que a partir de esta celebración el verano comienza a decaer. A muchos no nos importaría que ‘decayera’ un poco, sobre todo por este calor tremendo que estamos sufriendo. Vaya miércoles y, sobre todo, vaya jueves, oiga, que ni a la orilla del mar se podía estar.

Duda. Un hombre a otro, en un bar. «Se me ha roto la tele y no tengo más remedio que comprarme otra, aunque, como es para aquí, para la casa de la playa, no sé si comprarla más grande que la que tengo, que es pequeña». El otro le responde: «Un amigo mío dice que una tele no es nunca lo suficientemente grande».

Cocina. Esta semana he hecho un ‘cocido de verano’ para los once seres humanos que íbamos a comer. Parece que un cocido no pega en esta época del año, pero éste sí, por eso se llama ‘de verano’. Es un guiso de eso tradicionales de la gente sencilla y que sale barato y está muy bueno. Se hace como todos los cocidos, poniendo los elementos en la olla y poco más. Lleva lo siguiente: puerro, apio, judías verdes, algo de carne de pollo y carne de punta de pecho de cordero (la más barata que hay). También se le pone al principio un trozo de calabaza y un tomate entero, sin pelar. Estas dos cosas se sacan pronto, en cuanto se ponen blandas, que es enseguida. Cuando la carne está a su gusto se echan las patatas y los garbanzos, sin son pre -cocidos en los últimos cinco minutos. Y ahora ‘el toque’. Con la calabaza, el tomate ya pelado un trozo de patata ajo y aceite se hace un alioli con el que se acompaña el plato. Si lo hacen, verán a la gente sopar en ese alioli hasta que se acaba.

Mafias. Dicen que lo que está ocurriendo en Ecuador, muertes a tiros de políticos y otras personas, se debe a que las mafias de la droga se han asentado en este país y ya utilizan sus procedimientos habituales para llevar a cabo sus planes de expansión, por ejemplo, asesinando a aquellos políticos que están prometiendo en sus campañas electorales acabar con estos delincuentes. La policía ha responsabilizado al cártel de Sinaloa del crimen a tiros del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, pero hay más bandas de narcotraficantes procedentes de los países limítrofes a Ecuador.

Series. Estoy viendo una serie que está muy bien. Se llama Only murders in the building. Es divertida y uno de los protagonistas es Steve Martin, que siempre me ha caído de pena, pero aquí está discreto, incluso bien. En la última temporada aparece Meryl Streep, que siempre es una garantía. Creo que se puede recomendar. También he podido ver el último capítulo de Un escándalo muy británico, basado en una historia real, protagonizado por Hugh Grant. Es una serie de tres capítulos y solo los ingleses son capaces de hacer algo que habla tan mal de ellos, de las clases altas poniéndolas de pringue y hasta de la Justicia británica, que, en este caso, no puede quedar peor. Se ve muy bien.

Cambio de rumbo. Algo está pasando en Vox. Dicen los que están al loro que los ultrarreligiosos han conseguido apartar a los ultraliberales del partido. No sé por qué, pero esta situación me recuerda la película La escopeta nacional, de Berlanga, cuando los tecnócratas del Opus que están en la cacería son llamados por Franco para que ocupen puestos en el gobierno, apartando a los falangistas, que también están allí. En fin, si esto es lo que quieren sus votantes, hacen muy bien en quitarse de en medio a los que estorben.

Roles. Un niña, de unos seis años, a otra con la que está jugando, en la playa: «Ahora me toca a mí ser la madre y a ti la hija, que a mí también me gusta mandar».