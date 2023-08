Iván Espinosa de los Monteros y Simón, fundador de Vox y futuro, espero de corazón que sea un futuro lejano, Marqués de Valtierra, ha dimitido como diputado electo del partido que ayudó a fundar, alegando que tiene cosas más urgentes que hacer, entre ellas cuidar de sus hijos y de sus padres. A mí, como motivo para abandonar la política, me parece honorable y de una veracidad reguleras, pero, como no tengo firme prueba en contrario, tiene que ser verdad porque lo dice él. Los análisis han sido incontables y el mejor de ellos el de Ángel Montiel. Ustedes tendrán que aceptar mi opinión como veraz y no que yo esté haciéndole la pelota al insigne periodista que, además, es mi jefe espiritual en este asunto que ustedes leen.

Lo que sorprende de todo esto son los panegíricos en la despedida del político ultraderechista. Han estado a punto de abrir el libro de condolencias en el Congreso y ponerle un catafalco porque se ha ido el único que puede articular un discurso medianamente pasable y tiene una presencia que no se acerca a lo patibulario o chulesco, ni entre ellos ni entre ellas, de los 52, menos 19, diputados de Vox. Vamos, que ha sido educado, y que puede andar y hablar al mismo tiempo, aunque la respuesta de Nadia Calviño a una pregunta suya fue antológica, poniéndolo a los pies de los caballos y constatando que Espinosa vivía en un mundo apartado de esa «España que madruga». Como representante público tampoco tuvo mucha ejemplaridad, a pesar de la buena facha, dado que fue condenado por dejar de pagar fraudulentamente más de 63.000 euros a los constructores de su chalet, se ve que sus deudores, a pesar de hacerle las obras, no eran de los que madrugaban. El chalet, además, lo tuvo que regularizar in extremis, después de cinco años, en el Ayuntamiento de Madrid, en la época en que Vox era determinante para su gobierno. Visto lo visto, ni tampoco es para tanto ni tanto pierde la política española, porque para loable, por ejemplo, Juan José Liarte, que decidió sacar el partido de la Asamblea antes que Vox divirtiera, según el propio Liarte, los fondos destinados a la actividad del grupo en la Asamblea. Lo peor de todo es que Iván, al irse, no se lleva lo que trajo consigo: la ruptura de acuerdos básicos en España sobre el respeto a las mujeres, al feminismo, a las personas LGTBI, a la organización territorial, sin tan siquiera traer esa pretendida austeridad que no se ha cumplido a la primera de cambio. Los cargos públicos de Vox se han subido el sueldo, sin pudor ninguno, y han habilitado al PP, con Vox y sin Vox en el gobierno, para romper esos mismos consensos que luego dicen defender. Dicen que esto ha sido la pelea entre las dos almas de Vox: la ultraliberal y la falangista, pero creo que no hay alma ninguna, si acaso horrocruxes de un pasado del Voldemort enterrado en Mingorrubio. Pues Iván se va, pero Voldemort se queda.