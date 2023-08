Desde el Loro Parque

He perpetrado artículos de opinión en lugares raros en mi vida, pero he de reconocer que ninguno tanto como el presente. El que suscribe se encuentra sentado compartiendo banco con una familia colombiana, portátil en ristre, delante del Delfinario, en el Loro Parque de Tenerife. Mientras se celebra el espectáculo de los delfines, donde se encuentra mi familia. Aquí me tiene el lector con pinta de guiri, con mi gorra amarilla con el logo del parque. Irá al lugar de los sombreros y los gorros turísticos.

Tenía pensado hablarles a ustedes de política, pero una vez sentado aquí con el sonido de los papagayos de fondo, les reconoceré que me ha dado bastante pereza torturarles con una perorata política veraniega. Ustedes no lo merecen.

El caso es que en este paisaje paradisiaco soplando sobre mi espalda los vientos alisios, se me ocurre hacerles una intima reflexión personal, sobre a donde me llevarán los nuevos vientos. Y es que la semana que viene ceso como Senador del reino, y doy por concluida mi actividad política. Siempre he pensado que ocho años «del tirón», son mas que suficientes. Por tanto ahora se me abre un nuevo horizonte.

Uno puede caer en el error de pensar que ya lo tiene todo hecho en la vida. Argumentos no me faltan. Una familia formada, dos licenciaturas universitarias, década y media de ejercicio profesional como abogado, una carrera política, que no ha sido mala (Portavoz en la Asamblea Regional y Portavoz en Cortes Generales), expresidente del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia, profesor de derecho en la Escuela de Educación en el tiempo libre Javier Azagra, cooperante, o misionero, como ustedes prefieran, catequista en la parroquia del padre Joseico, futbolista, y entrenador. He cogido tomates, o alpacas de paja para el ganado, he descargado camiones y hasta he puesto copas... Amén de haberme recorrido catorce o quince países.

Ya pasada la cincuentena, y habiéndole dado la vuelta al jamón, podríamos pensar que lo que toca es relajarse y «vivir de las rentas».

¿Qué horizonte, qué ilusiones, qué perspectivas? Además, si a eso le sumamos las reflexiones que la otra noche, cenando Cá el Pruden en Inazares, me hacía mi amigo Calvete de El Moral, es como para bajar la persiana. «Mira, Miguel», comenzaba, «nosotros ya hemos vivido dos de las tres partes en las que consiste la vida, y nos queda la peor».

Pero la vida sigue, y hay que vivirla intensamente hasta el último minuto. Y además, también me apetece comenzar una nueva etapa. Volver a la abogacía, escribir artículos de opinión, como este, participar en alguna tertulia de viejas glorias, y terminar mi segunda novela que ya tengo prácticamente embastada, y las que vengan, hacer el doctorado, y sobre todo compartir más momentos con mi familia y amigos.

O ¡qué carajo! Lo mismo me da por fundar un nuevo proyecto político.

Si es que… la cabra siempre tira al monte.