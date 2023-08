Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras, dos hombres y un destino. Ahí los tenemos a ambos, en el paraíso de la gloria electoral, pero los brazos no les alcanzan a la manzana del poder. La tienen a las puntas de los dedos, pero al primero se la hurta la serpiente Sánchez, capaz de enroscar a la mayoría del hemiciclo, y el segundo no es capaz de seducir a José Ángel Antelo para que lo aúpe a coscos por favor. El poder, tan cerca y tan lejos.

¿Escribiría hoy Plutarco una nueva entrega de sus Vidas Paralelas? La situación es idéntica, pero las circunstancias difieren. Tal vez por eso ambos casos no se cruzan. Cuca Gamarra reitera que el murciano tiene absoluta libertad para gestionar sus asuntos. Y será verdad. La ‘generosidad’ de Santiago Abascal al facilitar sus votos a Feijóo sin exigir su entrada al Gobierno carece de valor contante, pues para que lo tuviera tendría que haber Gobierno. Es como dar nada por nada. Aunque es cierto que algo parece haber movido: el voto de Coalición Canaria (CC), y esto, recordemos, va de un voto, el que diferencia la posición de Junts entre el afirmativo o la abstención, que es lo que cambia la posición de CC. Aunque sabemos de antemano que la ética del partido canario se tasa en billetes, de modo que su disposición a un Gobierno Feijóo sin Abascal puede ser el primer envite de la subasta: ¿Quién da más?

Pero, en definitiva, la cesión de Abascal a Feijóo parece poca cosa en relación a lo que, en la práctica, pide el primero: la representación de Vox en el Gobierno de Murcia en un cuarto de su composición, es decir, proporcional al 18% del voto obtenido por ese partido el 28M. ¿Cedería López Miras si rebajaran esa cuota? A día de hoy se puede afirmar que no. Ni cuatro consejeros ni tres ni dos. Ni uno. Cero.

En realidad, estas condiciones hay que deducirlas de tuits, conversaciones de pasillo, confidencias off the record y declaraciones públicas sin traductor, pues una de las extrañas características de este episodio es que no hay negociaciones formales ni informales. ¿A qué esperan? Primero fue el paréntesis de las elecciones generales, y ahora estamos en el de la elección de la Mesa del Congreso (día 17). Ahí están ahora todos los focos, y a ver qué pasa, es decir, a ver si de lo que pase se deriva alguna variable que pueda modificar las posiciones asentadas en esta Región.

Ya dije aquí el pasado domingo que este es un juego de tres cartas: 1. Que Vox renuncie a entrar al Gobierno (no va a ocurrir). 2. Que López Miras, en el último momento, acepte incorporar a Vox al Gobierno (no está sobre la mesa). 3. Que se repitan las elecciones (lo más probable, vayamos haciéndonos a la idea).

¿Por qué no hay negociaciones? Porque Vox se niega a sentarse a una mesa en cuyo orden del día no figure su participación en el Gobierno, un epígrafe que el PP no contempla. De modo que no hay ni por dónde empezar. No obstante, la repetición de elecciones a que conduce todo esto es algo muy serio, y López Miras va a necesitar una foto con Antelo en la última semana de agosto, aunque de ella no se derive pacto alguno. Ir a nuevas elecciones sin prestarse siquiera a un intento formal de diálogo, con todas las cartas sobre la mesa, pasaría por una actitud prepotente que le sería reprochada en campaña. En política es preciso hablar de todo, incluso de lo que una de las partes no quiera hablar, y esto no obliga a llegar a algún acuerdo. Pero en situaciones extremas hay que sentarse a hablar. ¿Para qué, si será infructífero? Para que no quede por no haber hablado.

En el PP insinúan que Vox lo pone cada vez más difícil. Sus portavoces no se limitan a expresar sus pretensiones, sino que abundan en una crítica, diríamos que radical, a la gestión anterior de López Miras. El viceportavoz de los abascales, Rubén Martínez Alpañez, suele subrayar la situación crítica de las listas de espera en el área de Salud y el déficit en los baremos que miden la calidad de la Educación, por ejemplo. Pintan un Gobierno en el que a nadie le gustaría participar, dada la insolvencia que le atribuyen.

Pero en la última semana se han producido nuevas alusiones de más alcance y desde mayor altura. El responsable de Acción Política de Vox y hombre fuerte del partido en la actual etapa, Jorge Buxadé, ha sugerido que sería más fácil pactar con el PP murciano si tuviera otro presidente, casi instando a que los populares se decidan por alguien diferente a López Miras, y ha añadido que, dado que no observa que existan razones políticas que impidan el pacto, la posición del líder murciano tal vez esté basada en ‘motivos personales’, sin especificar a qué podría refererirse. El presidente en funciones quizá replicara a esto cuando afirmó esta semana que al acuerdo con Vox se ha de llegar ‘sin chantajes’.

No es este precisamente el ambiente que mejor puede facilitar una cordial relación entre partidos y dirigentes que aspiran a ejercer como socios, sea de Gobierno o simplemente parlamentarios. Pero tampoco habría que darle demasiada importancia: en Extremadura se puso a todo meter el diapasón de las descalificaciones mutuas, y hoy PP y Vox gobiernan tan campantes. Las subidas de tono expresan, en todo caso, un natural acceso de nerviosismo que viene provocado por la aparente indiferencia del PP para intentar una solución rápida a un bloqueo que en nada le favorece. Diríase que López Miras está practicando frente a Vox la misma política que Sánchez con Feijóo: que se muevan los otros hasta que se den cuenta de que no van a ninguna parte.

En este trasunto se ha añadido la crisis interna de Vox, una crisis que en ese partido no admiten que exista, pero existe, y ellos más que nadie lo saben. Los referentes han cambiado, aunque para lo que aquí toca se mantiene, o incluso se acrecienta, la ‘línea dura’. Iván Espinosa de los Monteros, que ha tomado la puerta en solidaridad con los excluídos de la ‘línea ultraliberal’ y antes de que lo apartaran de la portavocia en el Congreso, ocupó en las elecciones municipales del 28M la última plaza de la candidatura a la alcaldía de Murcia encabezada por Luis Gestoso. Un gesto simbólico que indicaba una particular afinidad del ya exdirigente con el núcleo directivo murciano. Pero ahora es un teléfono menos al que llamar. Manda Buxadé, prietas las filas.

El compás de espera impuesto por el PP le ha venido bien a López Miras, pues Vox puede entrar en estado de alarma ante la posibilidad de que una repetición electoral rebaje su actual posición y envíe con ello un mensaje de alcance nacional: el partido se está consumiendo. ¿Pánico en Bambú, la sede central de Vox? No, de momento; ahora están más anchurosos.

Pero en el PP creen que unas nuevas elecciones autonómicas pueden ser el experimento que confirme el declive de Vox, la pupica de la derecha que, por un lado complementa a los populares, pero por otro los limita. Si López Miras arrebatara a los abascales los dos diputados que le faltan se convertiría en un héroe nacional para el PP y formaría triunvirato de baronías con Moreno Bonilla y Díaz Ayuso. Esto daría ánimos en Génova para intentar forzar otra repetición, la de las generales, unas elecciones que se adelantarán tarde o temprano incluso si Sánchez diera con el arte para conseguir la investidura. Sería la última oportunidad para Feijóo, pues de no conseguir esa vez aplastar a Vox hasta una cuota simbólica, el PP (los barones triunfantes el 28M, que fueron quienes lo reclamaron de Galicia) lanzarían el arma definitiva: la Roja del Balcón (¡Ayuso, Ayuso!). La madrileña tiene la varita mágica para hacer desaparecer a Vox, pues es como el arándano, azul por fuera y verde por dentro.

Vox sufre una crisis interna, es cierto, pero no hay síntomas de que sea de liquidación. PSOE y PP ya tuvieron las suyas, y ahí siguen. «Los muertos que vos matáis gozan de buena salud», reza una frase literaria de difícil atribución, pero que aquí viene al pelo. No está claro que el ala dura de la derecha se repliegue al completo ante las trompetas que reclaman el voto útil. Vox ha creado una masa crítica propia que nunca va a volver al PP, pues ve en él el reverso acomodaticio de una ideología sin trazos gruesos, y en Feijóo sospechan el espectro del Rajoy maricomplejines. Y no parece que sea precisamente la Región de Murcia el atolón más adecuado donde probar la bomba antiVox, pues es aquí donde ese partido ha obtenido los mayores porcentajes de voto de toda España tanto en las autonómicas como en las generales (18%/22%).

No obstante, si los astros de la última semana de agosto no son propicios, todo conduce al adelanto electoral. Parece que López Miras está decidido a probarse, creando al hacerlo un antecedente para un segundo envite de Feijóo en el que éste disfrutaría de su última oportunidad. Si el murciano le come a Vox el cacho que le falta, las barbas de Abascal tendrían que ser puestas a remojar. Una jugada de alto riesgo, señoras y señores.