Mi mejor decisión del primer año de jubileta

El 4 de agosto, coincidiendo con mi 65 cumpleaños, di por terminado mi periodo de trabajo activo y pasé al estado de jubilación. Había pensado muchas veces si permanecer en ese estadio de duermevela que representa la jubilación activa, pero dado que tenía cotizados años de sobra, 42 para ser más exactos debido a doble cotización durante un amplio período, decidí que era blanco o negro, o activo o jubilado.

Y puestos a evitar oxidarse mentalmente por la inactividad que permite la jubilación total, decidí participar de forma altruista en una asociación de directivos y emprendedores senior que responde al sugerente acrónimo de ASES (Asociación de Senior de Empresa del Sureste, para mayor aclaración). Me dejé caer por ahí debido a mi vieja amistad con Juan Pedro Huertas, el creador y presidente actual de la asociación. Para mí resultó chocante encontrarme mucho tiempo después con que el pequeño de mis amigos Huertas era ya un senior. Y es que la vida transcurre en un abrir y cerrar de ojos.

Me estrené dando una charla a alumnos de la FP de Gestión Comercial en Cartagena. La experiencia me confirmó que, más allá de la diferencia de gustos musicales y adicción a las redes sociales, los valores y preocupaciones de la gente joven no son muy distintos a los de los boomers de mi generación. Cambian la estética y los gustos, pero en el fondo compartimos el mismo período extenso de la historia, en compañía de otros casi 8.000 millones de seres humanos coetáneos.

ASES también ha impulsado un programa de radio para contar la experiencia de emprendedores senior en Onda Regional, que espero tenga continuidad el próximo curso. Creo que sería de mucho interés para los que incuban ahora un proyecto empresarial, dado que entre todos los asociados hemos recibido más hostias que un saco de boxeo y eso se nota en las entrevistas que nos hacen.