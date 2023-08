Cuentan que para demostrar que un rabino siempre tenía razón y que si era cierto que se moviera un algarrobo, Dios movió por el rabino el algarrobo haciéndolo andar cincuenta metros, pero el tribunal que juzgaba sus palabras decía que en la Torá no había evidencia de ningún algarrobo. Dado que el rabino insistía en tener razón y que si era cierto que el agua lo comprobara, Dios cambió por él el curso de los mares, pero el tribunal dijo que el Libro no mencionaba el curso del agua. Por tercera vez insistió el rabino en que tenía razón y en esa ocasión la voz de Dios mismo dijo que el rabino tenía razón.El venerable rabí Joshua dijo que la Torá no atendía a ninguna voz del cielo, que el Libro era la ley por la que se regía el pueblo judío y nI la voz de Dios podía contradecirla. El mismo Dios rió, declarándose vencido. De la misma manera el artículo 99 de la Constitución dice que…

-¡Pero nosotros hemos sido los más votados! -Explícaselo tú, Cuca, a ver si Alberto lo entiende, que con Elías no ha habido suerte, apuntó Isabel con su sonrisa de gato de Cheshire a la caza de un ratón.