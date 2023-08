El decreto de la confusión

Hace años una amiga me llamó pletórica de alegría para invitarme a un gintónic. Quería celebrar que había ganado un juicio a su ex. Pero al lugar de la cita se presentó cariacontecida y me extendió la sentencia para que la examinara. «Antes de venir me ha llamado su abogado para decirme que ha ganado él. Inmediatamente me he puesto en contacto con el mío, y ratifica que he ganado yo. ¿Tú qué opinas?». Releí varias veces el fallo con la intención de satisfacerla, pero era una de esas prosas jurídicas algo pedregosas y no supe qué decir de manera taxativa.

Conocía al juez que firmaba la sentencia, y opté por llamarlo, ya que una vez resuelto el caso mi consulta no podría interpretarse como mediación. «¿Te refieres a la exmujer del maquinista?», me preguntó cuando le ofrecí los datos, y me comunicó: «Ha ganado ella». Tuve la satisfacción de tranquilizarla, se disipó su tristeza y en vez de un gintónic cayeron tres. Pero unas semanas después me llamó para decir que el juez, otro distinto, que debía ejecutar la sentencia, la interpretó favorable a su ex, y que no había vuelta de hoja. Cuando un texto legal es tan ampliamente interpretable se trata de un mal texto. Lo vemos estos días con el decreto-ley del Gobierno regional que prorroga la moratoria urbanística en el litoral marmenorense, asunto que me ha traído la anécdota a la memoria. Nadie se aclara sobre el alcance del dictado gubernamental, y menos los alcaldes de la zona, que van a tener que someterse a un cursillo de la consejería de Fomento. La opinión pública, que por experiencia tiende a mostrarse escéptica ante las medidas del Gobierno sobre el Mar Menor, tiene la mosca detrás de la oreja, y no se sabe si el decreto contiene rendijas o socavones. Conociendo el paño que venden en esa consejería es legítimo temer lo peor. Está bien que las normas contengan algún margen de interpretación, pero es imperdonable que sean confusas. Y más si lo son intencionadamente.