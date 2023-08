Agosto, en Madrid, propiciaba un estado entre el aburrimiento y el deseo del que sólo se podía destilar el espíritu juguetón de quien está de vacaciones y no tiene nada mejor que hacer que encontrar un compañero de juego para el tenis de la seducción. Cuando llegó al bar había únicamente un espacio libre en la barra, al lado de un señor barbudo que no hacía más que consultar un móvil y escribir. A la cuarta vez que hizo la operación, el recién llegado se atrevió a constatar la verdad evidente. "No va a venir". Rieron. Set para el recién llegado.

El barbudo sirvió para el siguiente con su historia, tan tierna como alucinante. Descendiente de sefardíes emigrados de Tetuán a Colombia, su abuelo de Aracataca sedujo a su abuela, engañándola con la edad. Cuando ella descubrió que él era diez años mayor de lo que decía, ya se había casado y estaba enamorada, tan hasta las trancas que había terminado la luna de miel en el hospital por causa de ese amor desmedido. La sorpresa del recién llegado le dió el set al parroquiano. El tie break lo jugaron en Sol, a las dos de la mañana y abrazados, tras cuatro largos besos con sabor de bienmesabe, decidieron dejarlo en empate.