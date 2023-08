El lado femenino

Mi amiga Maripé tiene la teoría de que si López Miras y Antelo fueran mujeres ya habrían pactado. Cuando la escuché me tapé los oídos con ambas manos porque la tesis es tan fascinante que por fuerza me vería obligado a escribir un artículo, y sé lo peligroso que es deambular por tales andurriales.

Su tesis es que a las mujeres las caracteriza un sentido práctico que les impide danzar por callejones sin salida, como andan estos. Para hacer de abogado del diablo opuse que también suelen ser más inflexibles en sus principios, de modo que es difícil hacer que se bajen del burro por razones de oportunidad. Pero Maripé opina que miles de años de patriarcado las ha entrenado para soportar relaciones tóxicas, y no se les caen los anillos si tienen que trasegar con situaciones incómodas, mientras que los machirulos son capaces de tirarse por un barranco si la realidad no encaja en sus cabezas cuadradas.

Me atreví entonces a replicarle que estábamos incurriendo en tópicos, y que la experiencia demuestra que el poder político no se modifica porque lo tomen mujeres, sino que antes bien es el poder el que codifica las cualidades diferenciales que atribuimos al sexo femenino, y le puse los típicos ejemplos. Pero Maripé es irreductible, y me soltó: «Las mujeres no necesitan acceder al poder, pues lo llevan siempre consigo. Sólo los hombres se empeñan en distinguirse con ese abalorio, que es lo que los compensa de su poquedad. Por eso ellos lo quieren todo, mientras ellas pueden permitirse compartirlo».

Ahí ya no supe qué replicar, así que ella continuó: «Si López Miras y Antelo fueran mujeres ya habrían pactado, no por afinidad sino por sororidad». ¿Y qué podríamos hacer, le pregunté, para apelar a la fibra femenina de ambos antes de que la testosterona los conduza a la repetición de las elecciones? Maripé se quedó un rato meditabunda, y al final resolvió: «Será mejor dejar las cosas como están, y que salga el sol por Antequera».

Después pagó las consumiciones, se despidió y me dejó en la terraza del bar viendo pasar a la gente.