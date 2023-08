Gato y perro

Se respira la púrpura en aquel despacho institucional pero tiene un leve tono ajado, agriado. No es para menos. La rotunda cabeza del que es ahí césar, cuajada de rizos nada estoicos, se enfrenta ante un poderoso grupo de gobernados, que no es numeroso pero tiene el peso específico de sus bolsas, bolsas que cuidan con mimo y de las que no consienten que salga una sola moneda. Ni la de sus bolsas ni de las bolsas de sus representados, por eso están ahí, porque su poder, que se basa en el dinero propio y en el dinero protegido, mueve urnas y voluntades. «Esto no fue lo que hablamos, esto no fue lo que nos prometiste, por esto no fue por lo que te apoyamos. Y no me vengas con lo de la mejor tierra y tal. Nos falta eso que era para todos. ¿Dónde está? De dónde va a venir? ¿Me quieres explicar como vas a suplir el agua del trasvase con desaladoras si no hay suficientes porque os gastásteis seiscientos millones en una?».

Y aquel césar va cavilando que para volver a hacer de gatomiras y caer de pie tendrá que volver a echarle la culpa a perrosanxe.