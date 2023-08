El bucle infinito

No apoyaremos la investidura de López Miras si no nos permite participar en su Gobierno. No necesitamos a nadie para gobernar porque estamos a dos escaños de la mayoría absoluta. El PP nos quiere conducir a la repetición de las elecciones. Vox tendrá que explicar a su electorado que vote junto al PSOE y Podemos. Hemos alcanzado el mayor porcentaje de votos entre las Comunidades españolas, el 18%. El PP ha superado el 40%, más que los partidos de izquierda juntos. En todas las Comunidades se ha producido el pacto con entrada en el Gobierno, pero el PP en Murcia desprecia al electorado de Vox.

Las circunstancias de Valencia, Extremadura y Aragón son muy diferentes a las de la Región de Murcia. El PP ya nos engañó en la anterior legislatura cuando votamos la investidura y no se cumplió el pacto programático. Nosotros no somos responsables de que Vox sufriera una escisión. La única manera de que nuestras políticas se lleven a cabo es teniendo los instrumentos para ejecutarlas. Disponemos de la mayoría necesaria que pedimos a los ciudadanos para gobernar en solitario. Nuestra representación en el Gobierno debe ser proporcional a la que nos concedieron los electores para la Asamblea.Las peticiones de Vox son desproporcionadas, a pesar de que les hemos ofrecido un puesto en la Mesa del Parlamento y un senador autonómico. No queremos sillones, sino consejerías. Vox quiere otras elecciones, por si tiene más suerte. Octubre caliente Lo que pasa entre PP y Vox es un teatrillo; los socialistas sabemos que el pacto ya está firmado y lo sacarán del cajón cuando a ambos les venga mejor. La actitud de López Miras es de bloqueo, pues se niega a levantar el teléfono para que nos sentemos a negociar. Tenemos la mano tendida para trabajar sobre ochenta puntos programáticos. Nos enteramos por la prensa de que nos convocan, incluso de la hora. Antelo se resiste a hacer la política de Estado que ha ejercido Abascal. López Miras hace lo que Feijóo le dicta desde Génova. El bloqueo de Vox impide que actuemos ya para resolver los problemas de la Región de Murcia. Etc . La extrema derecha plural