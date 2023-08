Conocí a Joaquín en una rotonda. Como uno nunca sabe desde cuándo se le evalúa en el capitalismo de plataformas, sonreí en cuanto entré en su campo visual.

Levanté el pulgar. Crucé la calle en cuatro zancadas largas. Garbosas. Que viera, que viera Joaquín que no llevaba a un Juan lanas. Salió del coche. Gorra con la bandera de España. «¿Qué pasa, chaval?», dijo. Me extendió la mano. La palma hacia abajo. Le conté que había entrado al hotel a mear. «Ya, hombre, ya imagino», respondió. Me pregunté si es que eso es lo que hace la gente, allí en Madrid, cuando queda en una redonda. O cuando va a subirse a un Mercedes de esos encogidicos. O cuándo, Joaquín, ¿qué capullo imaginabas? «¡Arranco! —soltó embrague— ¡Arranco y partimos hacia la tierra prometida!». Me dio por reírme.

No se dejó una. «¿Vinicius? Si eres negro, te gritan ‘negro’. ¿Por qué los veganos comen cosas con sabor a carne? ¡Piedras! A uno del trabajo le dio por la salud mental. Yo te la quito. Receta para la depresión: putas y whisky. El gran torero de este país es Enrique Ponce. Lo que hace José Tomás lo haría yo si tuviera cojones. ¿Y los antitaurinos? ¡Sin toreo desaparece el toro bravo, imbéciles! ¿Te gusta Julito? ¡Es tu padre! Yo era de García. La primera ley del mercado es que una cosa no es barata ni cara, vale lo que pagues».

Respiré. «¿Y vacaciones, jefe?», me dice. Septiembre. Con mi novia. «¿Novio o novia?», preguntó. «Novia». «Ah, es que como lo has dicho flojito...». Me hice el dormido. Pensé en eso que decía Casavella de que la elegancia de la ficción es engañar y la elegancia del lector es fingir que cree la historia.

De Joaquín no se podía escribir. Los estereotipos andantes no existen. Siempre hay aristas. Entonces vi un cartel verde. Al fondo. Comunidad de Murcia. Levantó la mano. Silencio. La bajó. «¡Cinco, cuatro —gritaron— , tres, dos, uno!». Silencio. Clavó los pulgares en el pito. Un minuto. Rompí a sudar. Comprendí que uno puede morir de vergüenza ajena. Me soltó un manotazo en el hombro. «¡Lo hacía mi padre, lo hago yo y lo harán ellos!».

Ahí estaba, su arista: Joaquín, el dios de la mugre moral, el Sísifo que corona la cima de la caspa, el Limónov de lo rancio. Luego pegó un frenazo en La Opinión. Me llamó chiquitín. No recuerdo mucho más. El olor. El olor sí.