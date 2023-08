No eres tú, soy yo

Mañana será el día. El caso es que nuestra relación es tóxica. Yo siempre estoy atento y él siempre demanda. También es cierto que yo recurro a él siempre que estoy nervioso, pero también cuando me levanto y cuando me acuesto. Lo primero del día y casi lo último de la noche. Y siempre está ahí, eso también es cierto. Bueno, casi siempre, cuando no está he de salir a buscarlo y hasta que lo encuentro no estoy tranquilo. Lo de después del sexo es lo mejor, sin duda, pero como lo bueno que es malo, el placer es breve y termina siendo insatisfactorio.

Es más una cuestión de dopamina que de serotonina, más la satisfacción de terminar unos cien metros que la de estar haciendo un viaje largo y placentero. A él quizás no le importe pero a mí me hace mal. Me falta la respiración aunque me ha ayudado, muchas veces, quizás demasiadas, a encontrar el camino que ahora estoy escribiendo. A veces es circular y prolonga mi indecisión, haciéndola crónica. Y además, a mí nunca me quedó tan bien como le quedaba a Cary Grant, así que mañana será el día. Que no soy yo, que eres tú, tabaco.