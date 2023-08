Unos y otros buscan acuerdos

De modo que Feijóo persiste en su empeño de conseguir un «acuerdo amplio y constitucional» para poder ser investido y gobernar en solitario. Está en su derecho, y no solo porque su partido haya ganado en número de votos y escaños. Muy distinto es que pueda ser así, pese al apoyo de Vox y a su no exigencia actual de entrar a formar parte de un hipotético gobierno.

El PP presiona inútilmente al PNV en un intento desesperado para evitar que el siempre malvado Sánchez vuelva a ser investido presidente con el apoyo de los «enemigos de España». La vieja actitud guerracivilista de la extrema derecha, que empapa a la derecha extrema, no falla nunca en sus discursos. Ni el espíritu censor, ultranacionalista y ultraconservador. O el euroescepticismo, el antifeminismo y el negacionismo climático, en defensa de más coches de combustión, y de la violencia machista. La involución, los recortes y el lodo variado son elementos adheridos a estos grupos. Los hechos cantan.

A todo ello se le denomina «la defensa de España, de la familia y de la vida». Debe de ser la garantía de igualdad entre los españoles y de expulsar al Ejecutivo de la realidad privada a fin de que no existan cambios políticos y sociales necesarios y de que se dé la espalda a las estructuras socioeconómicas que redistribuyan recursos de la flor y nata.

Feijóo entiende que los intereses generales, la gobernabilidad y hacer las reformas que nuestro país requiere deben circular por una senda antiprogresista. La humildad y respetar a todos los partidos políticos (sin respetar a ninguno que no le cepille el traje) son ingredientes imprescindibles del libro de cabecera que guía su forma de actuar.

O sea, reconocer la victoria del jefe del PP (por ahora) consiste en una rendición sanchista que evite un «gobierno de destrucción nacional», según dicen algunos con la calentura de siempre. La posibilidad de que Pedro Sánchez sea investido nuevamente es la consecuencia de que puede ser capaz de obtener una mayoría parlamentaria. Legítima y democrática, por supuesto. Porque esta es la única forma de alcanzar la presidencia. Y sin ninguna alteración del orden constitucional.

Que lo haga Núñez Feijóo, a ver cuántos amigos tiene su programa (incluso sin la acción directa de Vox), y que logre la llave de la Moncloa. La convivencia solo la alteran los profesionales del escándalo en sesión continua. No otros. ¿Alguien en su sano juicio imagina a Sánchez dando un golpe de Estado, promovido por su propio Gobierno y los independentistas, si revalida el título de presidente?

Los que menos creen en los fundamentos de la Constitución se visten de caballeros andantes y cabalgan con sus tristes figuras, a lomos de unos cuantos millones de electores y listos para defenderla con la «sensatez» que han venido demostrando ante la ciudadanía. Lo que tiene que hacer Feijóo es muy fácil. Presentar al rey su investidura y aguantar la legislatura en el hemiciclo, de un modo u otro. Pretender acuerdos de Estado con el PSOE, o que este se abstenga, exigiría, como mínimo, una limpieza que ha brillado por su ausencia, y tener puntos comunes. Aun así, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista (al parecer) García-Page, defiende la cuestionable postura de los pactos. Tiene gracia querer «derogar el sanchismo» con la venia de Sánchez.

Sin embargo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, esgrime la obligación política y ética de poner en órbita un gobierno que represente lo contrario de lo que el PP representa. Es decir, crecimiento de la economía, empleo de calidad, con derechos, y repartir los beneficios de esa prosperidad de manera justa. En suma, seguir avanzando en derechos y libertades y evitar las confrontaciones. ¿No desea este razonable y legítimo propósito la mayoría de la población?

Es evidente que el desconcierto sigue reinando en Génova, 13. Quieren sacar a Sánchez de las instituciones, continúan demonizándole a lo loco e imploran, al mismo tiempo, al sentido de Estado de los de Ferraz. Los expertos en hipocresía, en desacreditar y acreditar funcionan muy bien. La pugna continúa en pie, y muchos lanzan sus miradas a Puigdemont. Reside en Bélgica y políticamente aquí. La histórica batalla de Waterloo la perdió Napoleón en 1815. Hoy se libra otra entre él y Pedro Sánchez. ¿Se rendirá o no el expresidente de Cataluña? ¿Será extraditado e irá a prisión? ¿Obtendría el indulto? ¿Regresará voluntariamente para no dormir en la sombra e investir a Sánchez?

Desde luego, conciliar posturas y ganancias no es tarea fácil, no. Cabe resaltar también a quienes presumen de libre mercado, que solo velan por sus intereses económicos con el profundo rechazo a las políticas ecologistas (escasas hasta hoy) de los diferentes gobiernos, ya que, afirman, conducen a un apocalipsis de miseria y enfermedades. ¿No es más bien al revés por lo que se ve con termómetros que arden y sus perniciosos efectos? No sé si recuerdan la película titulada 'El mundo está loco, loco, loco, loco'...