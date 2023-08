En la playa, junto a la orilla del mar, dos niños juguetean distraídamente con la arena mojada mientras uno de ellos le dice al otro: «mi abuelo me ha prometido que si le toca la lotería nos vamos a dar la vuelta al mundo». «Hala, qué chulo», contesta el otro. «Sí, me dijo que pidiera un deseo y elegí este». «Pues yo no sé cuál pediría». «Piensa uno, pero que pueda cumplirse».

Escuchar esta última frase me hizo recordar el conocido cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, y a su genio dispensador de deseos. Y como el protagonista de este relato oriental, me planteo la posibilidad de elegir tres deseos aun sin necesidad de frotar lámpara alguna. Como me pilla en uno de esos días en los que me siento magnánimo y ciñéndome a una de las acepciones de la RAE para la palabra ‘desear’, «anhelar que acontezca o deje de acontecer algún suceso», decido obviar cierto egoísmo personal y pensar en tres deseos beneficiosos, productivos, útiles o necesarios para la inmensa mayoría de los humanos, casi nada. Eso sí, realizables, como decía el niño, nada de utopías, tópicas o no. Comienzo la búsqueda de esos deseos, descartando en primer lugar algunos de los que considero parte del 'top ten' para el conjunto de las personas de bien, y que quizás más de cerca nos tocan: la felicidad plena, salud inquebrantable, amor incondicional, algo de dinerito que nunca viene mal y la belleza física que para muchos y muchas resulta una cuestión de extrema relevancia. Pero siendo objetivo, no creo que estas cuestiones, por mucho que las deseemos, puedan llegar a ser unas cualidades extendidas a nivel mundial. Excepciones haberlas, haylas. Ampliando aún más el círculo, a uno le gustaría desear que se acabara el paro y que todo el mundo tuviera un trabajo decente, que desaparecieran la corrupción y el fraude en cualquier estamento político, social y económico, que la violencia de género o cualquier otro tipo de violencia quedara erradicada de por vida, que todos pudiéramos acceder a una vivienda digna, que no existiera escasez de agua, que la sanidad fuese universal y funcionara como un reloj suizo, que todos los jóvenes tuvieran un futuro prometedor, que las personas no se vieran obligadas a abandonar sus países por necesidad y caducara definitivamente el racismo, que se aplicaran de una vez por todas los protocolos necesarios para frenar el cambio climático, que se respetaran sin excepción todos los derechos humanos, y que por fin suprimiéramos de la faz de la tierra la sombra de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Llegado a este punto, hago un alto en el camino, y es que cualquiera de estos deseos sería tumbado, borrado, eliminado sin paliativos por el niño de la playa. Es evidente que todos los mencionados y muchos más, imposible de trascribir por cuestiones de espacio, por desgracia nunca serán una realidad. Mucho tendría que cambiar el ser humano, su forma de pensar y de actuar, para que alguno de estos deseos llegase a buen fin, o todos, ¿por qué no?, pero entonces viviríamos en una sociedad perfecta, y todos sabemos que la perfección absoluta no existe. Puede que mis pretensiones sean demasiado elevadas y tendría que resignarme a formular deseos más terrenales, como por ejemplo que Carlos Alcaraz gane el próximo Roland Garros. Por tanto, y hasta que no encuentre una verdadera lámpara maravillosa y un genio eficaz, mejor aparcar la sana intención de arreglar el mundo para otra ocasión.