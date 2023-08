¡Todos vamos en el mismo autobús!

Hay pocas confesiones de la gran decepción del PP como las del presidente andaluz, Moreno Bonilla, en declaraciones a El Mundo. «Hemos ganado, pero no hemos conseguido una mayoría suficiente para gobernar porque la campaña de Vox ha logrado movilizar a los contrarios». En Cataluña, el bloque del PSOE y Sumar le ha sacado 20 diputados al PP. Y si le sumamos ERC y Junts, la diferencia es de 32 escaños.

¿Por qué? «Cuando se proclama (Abascal) que hay que aplicar a Cataluña un 155 mucho más duro y que allí la situación se va a liar, el catalán medio piensa que no quiere líos y hay una transferencia de voto al PSC. Y cuando en una comunidad te sacan 32 escaños es difícil conseguir la mayoría suficiente». Muchos analistas hacen el mismo análisis: el radicalismo de Vox ha lastrado al PP. Vale, pero el problema es que sin contar con Vox el PP con 137 escaños estaría todavía más lejos de la mayoría absoluta. Y el otro objetivo -noquear a Sánchez- tampoco ha salido. Todo parecía ganado y hoy todo pinta mal: decepción, nervios, y divergencias sobre el futuro. ¿Solo queda esperar la repetición de elecciones si Puigdemont impide la investidura de Sánchez?

Pero hay vida después del fracaso. Hay votantes informados del PP que desean un futuro menos polarizado. Mi médico de cabecera -un profesional competente que siempre vota al PP- me dijo: «Hemos ganado, Feijóo debe ir a la investidura en primera y segunda votación y dejar muy claro que el PP es una opción responsable y moderada de centro-derecha. Sí, puede no ser investido, pero entonces habría que recurrir a la bomba atómica».

¿Bomba atómica? «A España no le conviene la gran incertidumbre y la paralización de proyectos que conllevaría una repetición electoral que además tampoco sabemos cómo acabaría. En este caso -que no me gusta- el PP debe contar los diputados que le faltan a Sánchez para ser investido sin recurrir a la extrema izquierda y a otro Frankenstein agravado por Puigdemont. Son 55, 176 de la absoluta menos los 121 del PSOE. Pues se le prestan al PSOE en la investidura para que tenga la oportunidad de gobernar sin hipotecas. ¿Qué pasará luego? Dependerá de Sánchez, pero nosotros ya habremos dejado meridianamente claro que en este momento, peligroso para todo el mundo por la guerra de Ucrania, no somos sectarios, sino que ponemos lo que conviene a los ciudadanos por encima de los intereses de partido. Luego, Dios dirá, pero tendremos la conciencia tranquila y la cabeza alta».

Le digo que la cúpula del PP no irá por ahí porque le interesa que el PSOE se cueza en otro Frankenstein ampliado a Puigdemont. Sube el tono: «Sí, pero no será solo el PSOE el que se cueza, nos coceremos todos porque ¡todos vamos en el mismo autobús!»

Mi médico es pragmático, le gusta solucionar problemas y no complicarlos, pero no es un profesional de la política y su propuesta puede pecar de ingenua. Quizás, pero he visto en la prensa de derechas -eso sí, de forma muy poco destacada- a intelectuales conservadores que dicen lo mismo: intentar evitar tanto un Frankenstein agravado como unas nuevas elecciones.

El sociólogo Emilio Lamo de Espinosa, que fue en tiempos de Rajoy director del Real Instituto Elcano -el ‘think tank’ que debe reflexionar sobre el futuro de España en el mundo- escribió en El Mundo un artículo muy pesimista y muy vitriólico contra Sánchez, pero concluía: «El PP debe presentarse a la investidura sabiendo que va a perderla, luego debería ceder los votos que Sánchez necesita para no pagar el precio… si el PSOE se niega y paga el precio sabremos que hemos iniciado el derrumbe».

Y Pedro García Cuartango, agudo columnista, decía en ABC: «Si se llegara a una situación de bloqueo, sería preferible que el PP se abstuviera para evitar el desastre… pero requeriría una visión a largo plazo».

¿Tendrá la cúpula del PP la visión a largo plazo que le aconsejan tanto un profesional de la clase media barcelonesa como dos intelectuales de Madrid sin ninguna debilidad por el sanchismo? Pregunto a un dirigente del PSOE: «No tendremos ni que estudiarlo, el PP hará como siempre: a nosotros, ni agua». Vale, pero todo está abierto.