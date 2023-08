Reencuentro conmigo mismo

La sorpresa fue mayúscula. Caminar por la Gran Vía de Alfonso X y encontrarme una imagen mía de hace más de cincuenta años en un Mupi no deja de impresionar. En el pie de foto reza: «Niño con perro, 1958». Está claro que pertenezco a esa masa anónima que puebla los archivos fotográficos de antaño y la fotografía es una de las que pertenecen a la muestra del gran fotógrafo murciano Juan López Hernández (1914-1985) que celebra el ayuntamiento capitalino bajo el título ‘Murcia en verano’. Allí, entre fotos de los almacenes El Siglo, la verbena de la Prensa, el floristero Fernando en la plaza de las Flores, las piraguas por el río, la terraza del viejo Hispano en Trapería o don Ramón Sanahuja y Marcé bendiciendo las motocicletas el día de San Cristóbal a las puertas de la Catedral, estoy yo como símbolo estival de una Murcia que se fue.

En aquella ciudad familiar y recoleta, la profesión de fotógrafo tenía relieve. Inmortalizarse en la Glorieta o en el Puente Viejo llegó a ser una tradición para los críos de la época. Las bodas, comuniones, bautizos y la foto de familia numerosa eran de obligada presencia en los estudios de Orga, Bas y Basper.

Verdú filmaba las imágenes para el NO-DO -también me sacó arrojando hierba como un poseso en la Batalla de la Flores de 1963. Con la llegada de la televisión lo hicieron corresponsal de TVE en Murcia y ya el asunto fue otro. El pulso de los acontecimientos de la ciudad se tomaba los lunes, cuando los fotógrafos Tomás Lorente y Juan López colgaban en los expositores, a la puerta de sus correspondientes estudios, las fotografías más relevantes, ya fueran de fútbol, toros, bodas de tronío, los desbordamientos del Segura o cualquier acto acaecido de cierta importancia.

Recuerdo a Juan López como un hombre tranquilo, bien parecido, de caminar pausado y con la obligada cámara al hombro, la que parecía formar parte de su propio cuerpo, al igual que los soberbios puros de los que daba cuenta. Jamás lo vi subido a un medio mecánico, al contrario que Tomás, que nunca prescindió de ellos. Primero en su Vespa y luego en su Gordini de color marfil. Ambos fueron pioneros del fotoperiodismo murciano y notarios indiscutibles de toda una época de Murcia: geniales y fotógrafos por naturaleza.

El perro con el me fotografió el inolvidable Juan López se llamaba ‘Piki’, un mestizo de San Bernardo que me acompañaba tras la bicicleta en mis correrías veraniegas en La Alberca. Si lo pienso mucho, aún me veo metido y siento aquellas sandalias que calzo en la imagen. El flequillo en punta debió ser obra magna del aprendiz de Pío, el barbero y luego taxista con establecimiento en la plaza del Casino de La Alberca. Mi madre, por su parte, supo sacarle partido a aquel fresco jersey listado, ya que me lo puso tras quitarme el traje blanco de la primera Comunión, en la comida familiar, y para posar ante Mariano Ballester en el magnífico retrato que me pintó, lo que ratifica que la fotografía de Juan López fue captada en 1960 y no en 1958, como afirma el pie de la foto expuesta.

El mero hecho de mirar una fotografía del pasado da mucho de sí, surgen detalles olvidados o tal vez almacenados en la memoria que ven de nuevo la luz y se reviven gracias al buen hacer de los esforzados fotógrafos de entonces. Una labor ímproba fue la del revelado fotográfico, que contrasta con la facilidad con la que hoy en día capturamos la vida gracias a los artilugios digitales.

De una forma o de otra, tengo que dar las gracias a Juan López y a aquella fotografía que un día ya lejano me tomó en los jardines de la FICA junto a mi perro ‘Piki’, la misma que me ha transportado a aquellos días felices de la infancia y contribuido a reencontrarme conmigo mismo muchas décadas después.