No me gusta. «Nos estamos quedando más solos que la una», dice un hombre a otro comentando el pacto del PP y Vox en Aragón. «Sí. Yo creo que al final López Miras va a tener que tomar el trapo», dice el segundo. (Me sienta muy mal escuchar esto. No me gusta en absoluto el símil torero que utiliza el hombre. Llego a pensar en pelearme con él, pero es que es más joven que yo y tiene músculos de esos que se hacen ahora en los gimnasios. Así que me quedo con las ganas de hacerle morder el polvo).

Vuelve la sal. Qué bien que vuelva a cosecharse sal en las salinas de Marchamalo. Fueron muchos años viendo esos montes de sal brillando al sol, que eran una belleza. Pero han estado treinta años abandonadas. Algunos recordarán todavía ese paisaje con La Manga al fondo sin construcciones. Arenas y sal, eso era todo. Bueno, y guardias de seguridad que te prohibían el paso si osabas olvidar la cadena que cerraba el camino de entrada en La Manga. Porque toda aquella maravilla era de un solo propietario, pertenecía a una única persona. Así que, ahora, aunque se hayan cometido verdaderas barbaridades llenando aquel paraje de torres y de gente, al menos es un lugar que disfrutan muchas familias, y eso está bien. Buscando al varoncito. Me entero por la prensa especializada de que Albert Ribera ya tiene otra novia, apenas dos meses después de cortar con Malú, con la que tiene una hija de tres años. Parece ser que ya lleva cuatro parejas desde que dejó la política, el muchacho. Como ya tenía dos hijas de su primer matrimonio, se está liando una que empezamos a comprender por qué abandonó Ciudadanos. Es lo mismo que le pasa a mucha gente, que va buscando el ‘varoncito’, el niño para ponerle Albert como su padre, lo que pasa es que unos lo buscan con una pareja y otros, como éste, con varias. Y tampoco se puede estar en todo, en la política y buscando al heredero. Así que se fue. Hay que ser comprensivo, oiga. Encargo importante. Una señora china, en un restaurante de La Manga, me dice cuando voy a recoger un encargo que he hecho por teléfono: «Usted compra grande, ¿verdad?» (bueno, lo que dice es: ‘Usted compla glande, veldad?’, y yo estoy a punto de decirle que no necesito comprar ningún glande, pero la mujer sonríe mucho y yo le pago 200 euros por la ‘compla glande’ porque somos la tira a cenar y he encargado por teléfono un ‘chino’, que es una opción muy buena para que cene todo el mundo. Por cierto, la dueña del restaurante nos invita a los cinco que hemos ido a recoger la ‘cena glande’ a una cerveza tsingtao, que está buenísima y es muy suave. Ha dicho que no. Una mujer, a otras dos, en un chiringuito de la playa: «No me pienso poner sostén en todo el verano». Una isla en el desierto. El miércoles en Murcia ciudad, a las 7 de la tarde, en San Andrés, un viento caliente te quema la cara y unas cuantas personas tratan de avanzar por la calle resoplando o abanicándose sin poder resistir los 41 grados a la sombra que marca el termómetro. Entro en un bar grande y con ambiente y decoración muy agradable. Se llama Momo. Y, lo increíble, está completamente lleno de gente que ocupa las mesas, los sofás y los taburetes. Calculo yo que al menos treinta personas. El aire acondicionado funciona perfectamente. Es tan agradable el ambiente que dan ganas de quedarte allí para siempre. Que se casen. El papa ha dicho en Lisboa que los escándalos de la pederastia han alejado a la gente del catolicismo. Por qué demonios no dejan que los curas se casen con quienes quieran, con mujeres o con hombres, y lo mismo las monjas. A ver si así se dedican a lo suyo, a ayudar a los demás, a solidarizarse con los más necesitados, etc. y, luego, cuando acaben de hacer el bien, que es su misión, a su casa con su pareja, tan ricamente. No hay horror mayor que el abuso de menores. Decisión definitiva. Una mujer, a su hija pequeña, de unos cuatro años: «Mira cómo te has puesto de chocolate, hija mía. No vuelvo a comprarte ese helado en todo el verano». Televisión. He terminado de ver la temporada de una serie. Se llama Traición, y, hombre, no es que sea una cosa del otro mundo, pero es mucho mejor que el 6,4 que le da IMDB. Está entretenida. También he visto la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, y me ha gustado mucho. Es divertida, tiene efectos especiales tremendos, decorados apabullantes y los actores están simpáticos. Si la ven en inglés, aunque sea con subtítulos, escucharán la voz del mapache Rocket, que es la de Bradley Cooper, que lo hace con una mezcla de cachondeo y realidad que suena muy bien. En este caso, IMDB le da un 8, y tampoco estoy de acuerdo en que sea tan buena, pero se pasa un rato estupendo y no importa mucho que sea tan larga, 2 horas y 30 minutos.