Ni contigo ni sin ti

Hay tres posibles variables para la que se avecina, tan sólo por referirnos a la Región de Murcia. De las tres, una es segura; las otras dos, contingentes.

Vox no cambiará de posición: votará no a un posible nuevo intento de investidura de Fernando López Miras si éste no accede a hacerlo partícipe del Gobierno. Amanecido septiembre, López Miras podría dirigirse a los ciudadanos de la Región para justificar que, a pesar de su voluntad reiteradamente expresada, formará Gobierno con Vox ante la inevitabilidad de una nueva e indeseada convocatoria electoral. PP y Vox dejarán correr el calendario, y habrá nuevas elecciones autonómicas el próximo octubre.

De las tres y únicas posibilidades (descartada la abstención del PSOE y posibles transfuguismos), sólo hay, ya digo, una cierta: la primera. Vox no va a dar su brazo a torcer. Sobre ese pivote girarán las otras dos. O López Miras abre su Gobierno a Vox o acudiremos de nuevo a las urnas.

¿Por qué Vox no cambiará de posición? Primero, porque su perseverancia le ha permitido ya cogobernar en Valencia, Extremadura, Aragón y en los cabildos baleares, además de presidir diversos Parlamentos (aparte Castilla y León en una fase anterior), capitales de provincia e importantes Ayuntamientos. Segundo, porque el partido de Abascal se niega a aceptar el papel suplementario que le quiere adjudicar el PP, y toma como humillación el desdén con que lo viene tratando Feijóo.

Pero ¿no arriesgan demasiado al enfrentarse a una reedición electoral en la que el PP podría instrumentar el voto útil de la derecha con la posible consecuencia de alcanzar la mayoría para prescindir definitivamente de su mediación? Aquí tal vez convendría recurrir, como en tantos episodios de la política, a La vida de Brian, de los Monty Python, cuando en la escena final el protagonista y el resto de crucificados cantan: «Vienes de la nada y a la nada regresas. ¿Qué tienes que perder?». Traducción: si no estás en el Gobierno, no pintas, da igual si es porque no te dejan o porque no puedes.

Véamoslo ahora desde el lado de López Miras. Una vez normalizados en España los pactos PP/Vox ¿por qué ese empeño en significarse como la única excepción? El argumentario está resumido en un documento que el PP difundió a las pocas horas de que se hiciera público el pacto de Gobierno en Aragón. El hecho mismo de que los de la gaviota se adelantaran a que Vox apelara a ese ejemplo pone de manifiesto que la voluntad de López Miras es también inflexible. Los seis puntos que contiene el papelito se refieren a las diferencias existentes entre PP y Vox en relación a la situación en que ambos quedaron tras los resultados del 28M en las respectivas Comunidades. Desde su perspectiva tales apuntes pueden ser muy razonables, pero obvian una realidad, y es que cuando se necesitan dos escaños para la mayoría absoluta ninguna demanda proporcionada es desdeñable. Da igual dos que uno que quince. Esto servirá, en todo caso, para ponderar la negociación sobre las plazas gubernamentales a repartir, pero no para anular el estado de necesidad de los votos de investidura. Por otro lado, aludir a que el PP en Murcia obtuvo casi el 43% de los sufragios, una de las cimas de ese partido en las autonómicas españolas, sirve como pretexto para que Vox recuerde que alcanzó el 18%, la cifra más alta de los abascales en los territorios donde se celebraron elecciones.

Tras las generales del 23J, en las que Feijóo ha quedado en un callejón sin salida a pesar de ganarlas, el PP parece haber detectado con melancolía que Vox es un aliado incómodo, pues todos le cierran la puerta al llevarlo en la chepa. Se ha visto en Aragón: el popular Jorge Azcón ha tenido que prescindir de pactar con la Chunta y con Teruel Existe porque, a pesar de todo, no suman lo suficiente sin el concurso de la abstención de Vox, que allí como aquí ni se contemplaba sin compensaciones en el Gobierno. Pues bien, a pesar de que la mayoría de los análisis coinciden en que la perspectiva de un pacto de Gobierno PP/Vox en España perjudicó a Feijóo, en Aragón se ha firmado el acuerdo a posteriori del 23J. Y es obvio que si Feijóo consigue presentarse a la investidura será porque Vox le garantice el voto positivo; de otra manera, el Rey no tendría pretexto para hacerle el encargo con tan sólo sus propios escaños. Y es que todo resulta como en La mujer de al lado, la película de Truffaut, donde los protagonistas coinciden en que «ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio».

La Región de Murcia puede ser, sin embargo, el fortín de la resistencia a Vox, a pesar de que es donde éste ha crecido más. Hay que admitir que López Miras le está echando valor. Lleva camino de convertirse en un héroe territorial que con su actitud descoloque la estrategia nacional del PSOE (PP y Vox la misma cosa son), algo así como un Viriato deslocalizado en el Sureste. Pero como todas las grandes hazañas, ésta también tiene un coste: la repetición electoral.

Mientras tanto, la vida sigue. Esta semana concluía la moratoria para la construcción urbanística en las riberas del Mar Menor, y el PSOE dio la alerta con una iniciativa parlamentaria que fue rechazada por el PP y Vox con el pretexto, por parte del primero, de que contenía defectos técnicos, algo que de ser cierto y existir voluntad podría haber sido corregido con una conversación en la cafetería de la Asamblea. En un primer momento, el PP dio a entender que la moratoria quedaba suspendida a la espera de que la consejería de Fomento concluyera el Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente, en el que lleva trabajando supuestamente durante los tres últimos años con la evidente eficiencia que se constata. Por tanto, todo quedaba a expensas de que los propios promotores se contuvieran, a pesar del espacio legal que quedaba abierto. Como el argumento resultaba muy endeble y la alarma empezaba a cundir en los ámbitos más proclives a la movilización por la defensa del Mar Menor, que tienen en estas fechas muy puesta la oreja en las consecuencias para la laguna del posible pacto PP/Vox, López Miras reaccionó con prontitud y emitió un decreto-ley que prorroga indefinidamente la moratoria urbanística, aunque PSOE y Podemos sospechan que queda abierta la posibilidad para la realización de determinadas obras en marcha en Cabo de Palos y otros espacios, un tributo a la alcaldesa de Cartagena, la popular Noelia Arroyo.

En cualquier caso, lo que queda claro de este episodio es que el Gobierno del PP se ha visto obligado a improvisar una solución en veinticuatro horas y que la razón política de fondo consistía en tratar de recuperar la iniciativa neutralizando la imagen de que la tomaba el PSOE.

La estampa de López Miras espada en mano en defensa del Mar Menor puede ser sincera, pero los antecedentes de la gestión del PP todavía transmiten la impresión de que esa espada blandea, de modo que el escepticismo es legítimo. Al mismo tiempo, la responsabilidad política del desaguisado corresponde al titular de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, quien en circunstancias normales debiera haber sido destituido por la ineptitud de su gestión. El hecho de que inicialmente externalizara el trabajo de diseñar el Plan de Cuenca Vertiente y la empresa adjudicataria incumpliera los objetivos no puede ser un eximente; por el contrario, resulta un agravante al haber tomado una decisión temeraria. Y esto si pasamos por alto que la dilación en llevar a cabo un trabajo tan urgente no responda tanto a ineptitud como a una consciente ralentización.

Por otro lado, llama la atención que el presidente murciano se haya puesto en vanguardia de sus colegas del PP en otras Comunidades para criticar la oferta del PSOE de condonación de la deuda pública del Estado a Cataluña, que por fuerza debiera ser extendida al conjunto de las autonomías. Si esto se consumara, el Gobierno regional, que es el cuarto más endeudado tras Valencia, Cataluña y Castilla-La Mancha, se vería aliviado del 85% del total de la deuda pública, que es la que corresponde al FLA (Estado). Ni los Reyes Magos. Y en cuanto a la reforma del sistema de financiación, tan reclamada, si se atiende al modelo que conviene a Cataluña, Murcia se vería beneficiada por compartir la mediterraneidad. Por tanto, el interés de la Región de Murcia exigiría una posición discreta de su presidente antes que anteponer un interés de partido. En cualquier caso, reclamar ‘café para todos’ y tener bien preparadas las cuentas.

Verano azul, sí, pero vendrán cabañuelas.