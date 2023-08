Si hay una artista que domina con su arte aquellos cuatro elementos que, según los griegos, resumen todo lo existente, esa es Natividad Guerrero Santos, una profesora de Educación Especial que es conocida por su otra dedicación profesional: la danza. Todos la hemos contemplado, maravillados, como una diosa en el aire, con sus increíbles piruetas envuelta en sus telas de colores, lo mismo que en el suelo, contagiando de música, con sus movimientos en la tierra, o danzando con el fuego o nadando como una sirena en las aguas de nuestro mar Menor o el inmenso Mediterráneo.

Hace años que nos tiene enamorados, cual una ninfa de las artes y la belleza, siempre presente en multitud de eventos culturales, artísticos, musicales y, en muchas ocasiones, reivindicativos de una naturaleza doliente, como un ángel de ese mundo mejor que tantos ansiamos. Hace unos años que vivía en la ciudad de Cartagena, pero siempre necesitaba salir, ir en búsqueda del campo y, sobre todo del mar, así que se vino a vivir a Cala Reona, a unos pasos de la playa y del Mare Nostrum. Allí le hago una fotos, caracterizada como una sirena, uno de los personajes de sus danzas y performances y, tras la admiración de los pescadores y bañistas, nos vamos al chiringuito de la orilla, donde mantenemos una interesante conversación que me confirma en lo que yo ya sabía: que es tan gran persona como artista y que desborda sabiduría de la buena y necesaria, creatividad y bella ternura.

De sus orígenes, me cuenta que su padre, cartagenero, fue conductor del camión de bomberos del Arsenal Militar, mientras que su madre era de Burgos, y por aquellas tierras del norte se conocieron, pero su padre necesitaba volver al sur, «por eso, por voluntad de mi padre, yo soy mediterránea, cosa que me ha marcado hasta las entrañas», me dice. Estudió Educación Especial y también Pedagogía y de ello hizo su profesión, y añade: «Lo artístico vino después. Siempre me había gustado bailar, cuando iba a las fiestas, a las discotecas o a los botellones, en lugar de beber, lo único que me interesaba era bailar. Una vez vi a una mujer magrebí que hacía la danza del vientre, era una madre con cuerpo maduro, ‘de señora’, no una especialista, pero a mí me hipnotizó para siempre, fue algo mágico que me dejó marcada. Yo quería bailar así y empecé a formarme en varios lugares de la Región y en Madrid. Después estuve en una compañía de nuestra Región que se llamaba ‘Las mil y una danzas’. No sé cómo explicarlo, pero aquello fue como un enamoramiento, de los intensos. Me quitaba horas de descanso y de sueño, no me importaba pasar hambre, desplazarme todos los días… Lo único que quería hacer cuando salía del trabajo era danzar. Lo probé todo, tenía ansia por aprender: El clásico, flamenco, acrobacias, la escuela de circo… Con el tiempo me centré en el circo».

Me detalla su vocación de maestra, su otra pasión. Imparte clases en el IES Arturo Pérez Reverte, de Cartagena, donde es profesora de Pedagogía Terapéutica en el Curso de Jardinería y Viveros. La conversación se nos va por sus actividades, sus métodos a veces novedosos, en su preocupación por contribuir a que los chavales se preparen para la transición a su vida adulta y para ser autónomos, en su interés por abrirles nuevas posibilidades, visiones creativas… hasta le enseña el tradicional lenguaje de las flores para nuestra cultura y para otras. En el instituto hace coreografías con los alumnos y me cuenta una interesante actividad que se llama ‘Recreos en danza’: «Siempre me ha dado pena que haya niños apartados, que estén en el recreo solos, así que ingenié esta actividad que atrae a los que gustan del baile y también a los que no quieren estar solos. Eso sí, que se olviden del reguetón, que siempre intento quitarlo de sus cabezas, me parece pobre, repetitivo y con unas letras explícitas, llenas de vulgaridad y discriminación hacia la mujer».

Gozo la conversación, tomándonos un granizado en el chiringuito, mirando al mar. A ella la veo inspiradísima y tomo nota de cuanto me dice y del entusiasmo con el que me lo cuenta: «No te dará tiempo a escribir, es que soy un poco torbellino, a veces me gustaría tener un botón de off para mi cabeza, que nunca para: mira que mi cuerpo está acostumbrado al movimiento y al ejercicio, pero creo que no puede seguir a mi cabeza». Y como no puede ser menos, me habla de La Compañía de Mario, ese grupo de artistas, pintores, grafiteros y músicos que hacen las delicias de todos los enamorados del arte urbano: «Para mí son unos superhéroes y volar frente a los muros que están pintando me hace sentir una privilegiada, yo no pinto, pero intento dibujar en el aire, lo de ellos perdura, pero lo mío es efímero, puede quedar en alguna foto o en un vídeo, pero la danza es un momento mágico, irrepetible».

Le pregunto dónde se encuentra más a gusto cuando actúa, en la tierra, en el agua, en el aire… «Pues mira, me gusta sobre todo la altura, es una sensación indescriptible, alejada del suelo, me embriaga, es como estar flotando en el universo». Como la he visto, en los últimos años, danzar en tantos eventos, hablamos de su trabajo en las Fiestas de Carthagineses y Romanos, en la Representación de Las Bodas de Aníbal e Himilce, en los Desfiles Históricos, en numerosos encuentros culturales y artísticos… Me cuenta que con la luz del día le gusta jugar con las telas y sus colores y que cuando llega la noche, se acompaña del fuego. «Los elementos forman parte de mí».

Me habla de actuaciones semanales en el restaurante Birbantelo, cenas con su magnífico espectáculo. «La Trips es un espacio para crear, al que estoy muy agradecida». Y me insiste en que no me olvide de una serie de personas a las que está muy agradecida en su vida, me habla de ellas y de lo importantes que son. No me queda espacio, pero está encantada con su amiga Nieves y sus sobrinas: «Ellas son mi motor y mi fuerza, lo que me da sentido». Y volvemos a hablar del Mar Menor, de su preocupación por su estado y de aquella actuación, de sirena, junto a los peces muertos: «Todo ha de ir mejor», me dice.