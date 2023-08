De toda la familia, al que más veo ahora es a mi nieto Felipe, que viene a Nurai con mucha frecuencia. Ayer mismo pasamos un rato juntos. Tiene gracia el condenado. A mí me hacer reír mucho y me alegra el día cuando me visita. Me tiene ley el chaval. A ver si lo enderezamos de una vez por todas. Ojalá aprenda cosas de provecho.

Mientras esté aquí, además de sacarme del aburrimiento, no va a encontrarse con ningún paparazzi empeñado en robarle unas fotos. Por aquí la prensa sí que sabe perfectamente cuáles son los límites. Y los ladrones de fotos están directamente prohibidos, como debe ser. No digo que haya estado bien, pero se les fue la mano con Yamal Khashoggi, que al hombre no le valió ni siquiera ser columnista del Washington Post. Desapareció en Turquía.

Había criticado la intervención saudí en Yemen y al sucesor saudí, Mohamed bin Salmán; y no hizo caso cuando le pidieron que fuera más discreto y que no perjudicara a bin Salmán, que gozaba de prestigio y del apoyo de sus aliados occidentales. Que yo no apruebo esos medios, que conste. Con aquello, al principio, se resintió la reputación de bin Salmán; pero a día de hoy ya nadie ha vuelto a arremeter contra él. Hasta Biden lo visitó en Yeda y además le concedió inmunidad jurídica en Estados Unidos.

Yo creo que se pueden sacar algunas conclusiones del caso. Desde luego, los periodistas habrán tomado buena nota de cómo se las gastan por aquí. Por eso, salvando las distancias, no creo que, en ese sentido, mi nieto Felipe vaya a tener los problemas con la prensa que tenía en España.

Parece que está a gusto con ese trabajito que le buscamos en la petrolera. A ver si no tiene tropiezos y lo dejan en paz. Que yo sé que a mi hija Elena eso la tranquiliza. Y yo, por ella, lo que haga falta. Es la única que nunca me ha fallado de toda la familia, la que siempre me apoya y la que más ha venido a verme. Echo de menos ir con ella a los toros, pero dadas las circunstancias, ¿qué más se puede pedir?