Tócala otra vez, Sánchez

Play it again, Sam. En realidad, esta frase, asociada a la película Casablanca, obra maestra interpretada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, nunca es pronunciada a lo largo de la película. Fue Woody Allen en Sueños de seductor, de 1972, otra película de culto, quien la hizo famosa.

La realidad es que hay dos momentos diferentes de la peli, en la que los dos protagonistas, por separado, le piden al músico que toque la canción As time goes by. Primero es Ingrid Bergman la que le ruega al artista que cante la canción por los viejos tiempos. «Tócala, Sam», y posteriormente Bogart quien alterado, le exige al pianista que interprete de nuevo la canción. «La tocaste para ella. La puedes tocar para mí».

Sea como fuere, esa canción se puede extrapolar a la vida política actual. Después de los resultados de las elecciones del 23J, la mayoría de los actores políticos (de hecho, prácticamente todos los partidos, excepto dos), le pedirán a Sánchez que vuelva a tocar su canción. Y Sánchez la tocará de nuevo. Los hay a quienes no les gusta la letra y otros a los que le disgusta la música. Pero no me negarán que la melodía es pegadiza. Volveremos a tener una legislatura donde los debates girarán en torno a sanchistas, separatas, indepes, bilduetarras, falconianos, peluquines, waterloos… Verdaderamente apasionante. Menos mal que nos hemos librado de las Irenes y las Pams de turno. Nadie las echará de menos.

Pero el fenómeno sociológico que me interesa es el de Sánchez. A pesar de que nadie daba un euro por él, volverá a tocar su canción, y el público la volverá a escuchar durante al menos cuatro años.

«Sánchez Pérez-Castejón, que te vote Puigdemont», será el nuevo grito de guerra contra él, que sustituirá al «que te vote Txapote». Pero a él le da igual, está por encima del bien y del mal. Es un superviviente, Sánchez es como Gary Cooper en Solo ante el peligro. Se volverá a enfrentar solo contra Frank Mier (Ian McDonald), y sus secuaces.

Solo ante el peligro es la historia de un hombre demasiado orgulloso para correr. Al igual que pasa en la peli con Will Kane (Gary Cooper), un pequeño Sheriff del pueblo de Hadleyville. Nadie daba un dólar por Sánchez, pero se quedó. Se quedó contra el PP, contra Vox, contra sus varones, contra sus ministros/as/es, contra un mal debate, contra las encuestas, contra el presumible fracaso, contra sus errores y contradicciones. Todo apuntaba a que se tenía que marchar y buscar un puesto en Europa, pero del mismo modo que hizo en su día, en unas primarias contra el aparato, en las que apenas tenía posibilidades de ganar. Se quedó caminado solo por las calles del pueblo. Acompañado únicamente de su viejo revolver al cinto. Y después de un icónico duelo al sol, con el sol, por cierto, en contra. Volvió a salir victorioso.

Les guste más o menos, ¿no me digan que el personaje no da para una peli?