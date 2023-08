Lo que está de moda

Ya he escrito aquí que mi hija Elena es el miembro de la familia que más me ha visitado desde que salí de España, además de ir a mi encuentro en Sanxenxo hace unos días. Es que es la que está más unida a mí y la única que siempre ha estado de mi lado en cualquier circunstancia. Viene a verme siempre que puede, pero hacía tiempo que no la veía y por eso me gustó tanto que nos reuniéramos todos en Ginebra. Por cierto, que observé que mis hijas se dejaban de complejos, por fin, y llevaban ropa y complementos de su nivel. Desde que estoy en Abu Dabi se ha despejado el panorama, ya no tienen nada que temer de los inspectores de Hacienda. Eso me complace, pues no va a vestir de Zara una hija del rey. Aunque de ahí a ejercer de influencer, como ahora se dice, que es lo que hace mi nieta Victoria Federica, hay una diferencia. Yo creo que mi nieta ha tomado de modelo a su padre, que vive dedicado al lujo y a la moda, que es cosa de maricones. Bueno, ya sé que ahora eso no se puede decir. Pero que me expliquen a mí de cuándo un hombre con la hormona en su sitio se va a dedicar a eso. Hay que reconocer que el chico les salió un poco gilí. La familia es monárquica a machamartillo, desde luego. Y eso es de tener en cuenta. Pero lo de la chiquilla Victoria Federica no me gusta nada en la familia. En fin, las familias, me refiero a las reales, ya no son lo que eran. Mira la inglesa, antes espejo en el que todas se querían mirar y ahí tienes al hermano del rey proscrito, que hasta lo tuvieron que ocultar en la coronación del primo Carlos; y al hijo del rey, que se casó con una mujer racializada, que dicen ahora, para no decir que tiene un porcentaje de sangre negra corriendo por sus venas, que lo han echado de la familia y también lo escondieron en la coronación de su padre. Y de todo esto tiene la culpa la prensa. Antes eran respetuosos, como lo fueron en España durante muchos años. Pero ahora se ha levantado la veda y husmean y airean cualquier asunto personal. Estamos buenos.