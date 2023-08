Es suficientemente conocida la frase política de que «las promesas electorales se hacen para no cumplirlas». La frase viene de esa ironía parlamentaria británica que aplica cierto sentido del humor a la política. A nadie puede extrañarle a estas alturas que demasiados políticos, en efecto, hagan promesas electorales que antes de las elecciones tienen una vaga idea de cumplir si ganan y luego, por falta de presupuesto o lo que fuere, no las cumplan. Sin embargo, lo que sí resulta más novedoso es que determinados políticos hagan promesas electorales que, al mismo momento de hacerlas, no sólo sepan, ya que no tienen la menor intención de cumplirlas, sino que lo que tienen es la más firme intención de ejecutar todo lo contrario de lo que prometen. Que en el mismo momento de estar diciendo una cosa, estén pensando la contraria, es decir, despreciando al electorado. Por ejemplo, el señor alcalde de Murcia, Sr. Ballesta, con su famoso «plan de Movilidad».

Tenemos derecho a sentirnos sorprendidos en nuestra baqueteada buena fe, tanto los ciudadanos de Murcia como los representantes políticos de Vox en el Ayuntamiento. Jamás hubiésemos dicho que, después de que el Sr. Ballesta prometiera a los ciudadanos durante la campaña electoral que iba a bloquear y revertir el desastroso plan de Movilidad que estaba ejecutando el anterior Gobierno del Consistorio, compuesto por PSOE, Ciudadanos y Podemos, lo que fuese a hacer en realidad nada más ganar las elecciones es continuar ese desaguisado con entusiasmo, casi diríamos con furia. Una furia que ha dejado Murcia patas arriba y que hará que, cuando todo acabe sin que nadie pueda opinar, muchas de sus zonas más pobladas no tengan plazas de aparcamiento para sus vecinos, como en Torre de Romo o avenida Pío Baroja; ni acceso libre para los ciudadanos de dentro y fuera de la capital en general, a más de provocar una intensa contaminación ambiental en determinadas vías principales hasta ahora tranquilas, que han conseguido degradar y colapsar. Por ejemplo, el Paseo Marqués de Corvera. Hasta para quienes nos hemos dedicado largos años a la política, y ya hemos visto absolutamente de todo esto, nos deja como ingenuos. Hay cosas para las que uno no está nunca preparado. Seguramente el Sr. Ballesta dirá que no mintió a los ciudadanos, sino que sólo «ha cambiado de opinión». En ese caso, debería permitir a los ciudadanos que también tuviesen la oportunidad de modificar su opinión respecto a votarlo o no, ya que han cambiado radicalmente las condiciones del contrato que el Sr. alcalde propuso a la ciudadanía. Sin embargo, desde el grupo de Vox en el Ayuntamiento, no creemos que el Sr. alcalde haya cambiado de opinión sobre un asunto tan grave y tan coercitivo para la libertad de los ciudadanos, desde antes y después de las elecciones. No. Lo que creemos, porque es lo único lógico, es que el Sr. Ballesta y el grupo parlamentario del PP siempre han tenido la misma opinión sobre el «plan de Movilidad», la opinión naturalmente de ejecutarlo con ese entusiasmo y esa furia que están demostrando, puesto que, de hecho, es el mismo plan que ellos idearon antes de que los descabalgara una moción de censura. Todo muy coherente. El único detalle sin importancia es que el Sr. Ballesta consiguió la victoria en las elecciones, asegurando que, visto su impopularidad, iba a acabar con su propio plan, el que él había perpetrado y siempre ha venido deseando. Fueron muchos los que lo creyeron. En vez de acabar con el plan, o sea, revertirlo, lo que está haciendo es acabarlo. Quizás los ciudadanos entendimos mal al Sr. Ballesta o él no se explicó lo bastante bien. Hay demasiados políticos que cambian de opinión de una noche para otra, pero también, según estamos comprobando, los hay que no es que no cumplan sus promesas cuando llegan al poder, sino que una vez en la poltrona gobiernan implacablemente contra ellas, encontrándole el gusto a hacer la vida más difícil a los ciudadanos: a que no tengan aparcamiento, a que ni siquiera puedan acceder a sus casas, a que tengan que cerrar sus comercios para que sepan desde el primer momento quién manda y sin que se le pueda chistar. Ahí el Partido Popular nunca va a encontrar ni nuestro apoyo ni nuestro silencio: en Vox siempre estaremos contra todo eso. Ballesta gana tiempo para acometer la revisión de las obras de movilidad