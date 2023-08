El Bazar Murciano 1892-1929

Merece El Bazar Murciano, «Eco de los establecimientos de su nombre», sitos en Murcia y Cartagena, especial mención. Una publicación singular, de rara originalidad, que hoy podríamos señalar de elegante y sofisticado vehículo publicitario.

Editaba El Bazar Murciano Ricardo Blázquez, dueño del comercio del mismo nombre en la calle Platería (plaza de Joufre), cada feria de septiembre, para regalar a clientes y amigos. El primer número de El Bazar vería la luz el 6 de septiembre de 1892, prolongando su andadura hasta bien entrada la década de los años veinte del pasado siglo.

El propio Ricardo Blázquez indica, en este primer número, cual habría de ser la voluntad de editar El Bazar todas las ferias septembrinas y el sentido de las cuatro páginas que componen la publicación: «Señores: Mi propósito al publicar este periódico-prospecto es recomendar mi casa, hacer el artículo, con la serie de artículos preciosos con que me han favorecido mis buenos amigos y parroquianos y ofrecerles a ustedes nuevamente mi establecimiento. Yo no sé escribir literariamente; no entiendo de otras letras que de las de cambio, pero como estoy tan obligado con el público de Murcia por lo que me favorece y distingue, creo mi deber corresponder a esas atenciones haciéndolas públicas por las presentes líneas, y teniendo en mi establecimiento del Bazar Murciano los mejores géneros del mundo a los precios más económicos. Vengan ustedes, señoras y señores, a honrar mi casa en la presente feria y se convencerán de la exactitud de lo que digo».

No hay trampa ni cartón en los objetivos a cumplir por el impreso. Baquero, Sánchez Madrigal, Frutos Baeza, los hermanos Quintero, Jara Carrillo, un joven Azorín, y los Premios Nobel José Echegaray y Jacinto Benavente publicarían en sus páginas, que ilustró, entre 1924 y 1929, Gil de Vicario, autor de la cabecera del número 31 de 1924.

El Bazar Murciano, una publicación, un juego, un divertimento literario, muy acorde a lo que ofrece el establecimiento, al que no pudieron sustraerse escritores y poetas, convirtiendo sus desinteresadas colaboraciones en una suerte de remembranza de los tiempos de la niñez, con un componente de sátira feliz y convenida, propensa a divertir y alegrar al lector, y hacerlo partícipe de la broma honesta y amable.