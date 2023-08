Derecho a alegar en pleno agosto

El inicio del mes de agosto ha soliviantado a muchos ciudadanos de Murcia, bastantes de ellos disfrutando de las ansiadas vacaciones estivales y otros aguantando en casa o en el trabajo los calores de este verano casi insufrible, con la noticia que La Opinión publicaba el mismo día 1, sobre el «rediseño del Plan Especial del Carmen» que el Ayuntamiento capitalino sacaba a exposición pública, para la reparcelación de Plan Especial Estación del Carmen aprobado nada menos que en 2010.

La noticia no es que no fuera esperada, pues los ciudadanos informados sabían que no hace aún un mes, el 7 de julio recién pasado, el equipo de gobierno aprobaba el plan de reparto de los usos del suelo que quedaría libre tras la finalización del Soterramiento. Lo que era realmente sorprendente es que la apertura del plazo de información pública fuera en el mes de agosto, el mes que resulta más difícil ejercer el derecho a alegar o presentar sugerencias a una norma urbanística que puede afectar profundamente a la vida y hacienda de los vecinos de dicho entorno. Con las asesorías y bufetes de abogados cerradas por ser el único mes inhábil para muchos de ellos, con las oficinas municipales de Urbanismo a medio gas, por la propia connotación del momento, a muchas de las cuales se ha de acceder con la cita previa que ha venido para quedarse tras la pandemia, con un acceso a la red de información municipal bastante difícil si no eres un experto informático, era de esperar que se haya levantado una alarma mucho más que justificada. Porque, digámoslo sin ambages, este es el procedimiento utilizado por ciertas Administraciones cuando quieren evitar que los ciudadanos afectados por sus disposiciones puedan ejercer su derecho a reclamar con la ley en la mano.

No, este no es mes de ninguna información pública si se administra pensando en el ciudadano.

Pero la cuestión es mucho más grave: la ordenación de la mayoría del espacio liberado por el Soterramiento corresponde a la cubierta del túnel en su parte totalmente soterrada, que en algún tramo este falso túnel no tiene cubierta, y los trenes circularán en trinchera o a cielo abierto. El ejemplo más patente es la fase 0 del Soterramiento, comprendida entre Torre de Romo -con aquel paso a nivel con barreras ya desaparecido- y la Senda de los Garres. 1.113 metros sobre los cuales el equipo de gobierno anterior proyectó una urbanización gestionada por URBAMUSA y supervisada muy satisfactoriamente por el arquitecto municipal, Jesús López, que ha sido llevada a los barrios del Sur y se ha expuesto en la Biblioteca Pública de Santiago el Mayor para satisfacción de la ciudadanía, como ejemplo de la ciudad para el peatón que Murcia puede empezar a ser. Dicho proyecto nos consta que había llegado a su destino final, la Sociedad Murcia Alta Velocidad, gestora del propio Soterramiento, sin ningún problema pendiente de resolver. Somos muchos los que pensamos que ya debería haberse licitado su ejecución, porque el proyecto está concluido hace meses y se ha llegado a asegurar que las obras comenzarían a finales del presente 2023.

Pero aunque su fase última ha estado bajo la batuta de la corporación municipal presidida por José Antonio Serrano y ha sido él quien ha protagonizado su proclamación en los barrios del Sur, su historia es muy anterior. Durante la primera semana de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Murcia y el Colegio de Arquitectos organizaron unas jornadas con Expertos en Recuperación y Transformación Urbana que rechazaron la propuesta municipal porque «no elimina barreras, generadas por nuevas rotondas y carriles para tráfico, y faltan elementos de cohesión entre los barrios del Norte y del Sur del trazado ferroviario». En definitiva, se eliminaría la barrera ferroviaria y aparecería otra barrera, la del tráfico. El fondo de la cuestión son unos planos «paridos» en 2010, cuando el paradigma de la ciudad para el coche era vigente, pero absolutamente superados una década más tarde, cuando un nuevo paradigma, la ciudad para el peatón, se está abriendo paso en Europa.

La operación ‘Conexión Sur’, cuyos padres eran Ballesta y Navarro Corchón, pasó a un segundo plano en situación de «espera», hasta que la nueva corporación presidida por Serrano a partir de marzo de 2021 retoma el proyecto.

Es justamente en esta «semilegislatura» cuando el arquitecto municipal Jesús López culmina un proyecto de urbanización sobre la losa superior de la fase inicial del Soterramiento, que recoge satisfactoriamente las propuestas de los vecinos del entorno de la Estación y gestiona URBAMUSA, para finalmente llegar sobre la mesa de la empresa pública Murcia Alta Velocidad, en donde espera el visado de ADIF y su licitación.

En esta situación administrativa, la nueva Corporación tras el 28M, con el tándem Ballesta-Navarro Corchón, saca a información pública un Estudio Especial Estación del Carmen, PC-Mc 10, en las mismas condiciones en que fuera redactado en 2010, sin referencia alguna a las actualizaciones de que ha sido objeto en los dos últimos años que recogen las reivindicaciones de los vecinos en la misma línea de aquellas jornadas de expertos de diciembre de 2020 a las que nos hemos referido, demandando una ciudad saludable, con espacios más verdes, culturalmente apetecible y atractiva como lugar de encuentro sin el sometimiento al coche privado; silenciando, ignorando y obviando el trabajo del arquitecto municipal y de la Empresa Municipal de Urbanismo URBAMUSA, de los que todos los medios se hicieron eco, entre ellos La Opinión el 4 de febrero de 2022.

La mayoría absoluta de que puede hacer gala la corporación salida del 28M no puede justificar cualquier actuación de su equipo de gobierno. Ya sabemos «quién manda en La Glorieta», pero actuaciones cuyo objetivo es «enmendar la plana» a cualquier precio al equipo de gobierno anterior no tienen cabida. Nos atrevemos a asegurar que ni un solo voto de los emitidos a favor del cambio de corporación municipal avalaría disposiciones que constriñen el ejercicio de ningún derecho ciudadano como es el que está en juego: poder ejercer libremente el ejercicio a alegar y presentar sugerencias en un periodo de información pública, como el que ahora nos imponen en pleno agosto.

Juristas tiene el Ayuntamiento de Murcia para buscar la mejor solución, pero agosto no es mes de información pública. Esperamos que se termine imponiendo la cordura.