De cañas por Murcia con... José Chino

Flotando, entre la gente, inconsciente, voy hasta su encuentro. En La Porchá, en plena zona de tascas, un sitio que no me extrañaría que ya conociera, pues apostaría a que él y su banda ya han estado de cañas por aquí en alguna de las ocasiones que han ofrecido un recital en Murcia. Uno de ellos supuso mi primer concierto sola, seguramente el más especial de ellos en la Región, el del Víctor Villegas. Que nadie más de mi entorno pudiera ir a verlos no iba a conseguir que yo me quedara sin escuchar la presentación de Viento de cara en el auditorio. Fan fan. Fan de póster, que se diría, aunque en realidad no tengo ninguno de ellos, pero guardo algo mejor. Recogía basura en La Fica durante mi voluntariado en el SOS 4.8 de 2015 cuando me topé al grupo ensayando en el escenario principal. La fastidiosa tarea me regaló poder saludar al vocalista y echarme una foto con él. Mereció la pena.

Dicho esto no es difícil imaginar el mal cuerpo que se me quedó al leer los titulares de aquel 14 de agosto de 2016. La banda había sufrido un grave accidente de tráfico cuando volvían en furgoneta del Medusa Sunbeach Festival de Cullera y dos de los integrantes se encontraban en la UCI. Afortunadamente, José Chino, Jaime, Pope y Juanca se recuperaron, aunque fue un camino complicado con muchas operaciones de por medio y una larga rehabilitación que los separó de la música desde entonces. Puta vida esta la que les tocó. Mi acompañante se llevó la peor parte y solo quiero brindar con él por su mejoría; tras años en los que apenas se ha sabido de él, en 2022 se dejó ver en un concierto de Serrat y asistiendo al Mad Cool. Otro trago por las canciones que nos han regalado y por que ojalá puedan regresar y disfrutemos de música nueva de Supersubmarina. Y si no, no pasa nada, ya nos han entregado himnos suficientes que no van a dejar de ser cantados ni de sonar en garitos. Chin chin por Ana, Kevin McCallister y la de las dudas infinitas. También por aquellos que han hecho tributo a la banda y han ayudado a que no caiga en el olvido. Hace unos meses se hizo viral un vídeo compartido por el guitarrista, Jaime Gandía, en el que se podía ver cómo una fan, durante el concierto de Dani Fernández, se acercó a él para darle un abrazo en el momento en el que el cantante dedicaba su versión del tema Supersubmarina. «Pude sentir su abrazo como si fuera el de toda la gente que aún se acuerda de nosotros, nos quiere y nos espera», escribió Jaime para acompañar las imágenes. Somos muchos los que participamos en ese abrazo y a los que no sepan de lo que les hablo les invito a que reproduzcan algunos de sus temas. En mi caso, tan solo tres segundos fueron necesarios para quedarme prendada. De cañas por Murcia con... Barbie