Los duelistas

La primera sangre vino iniciando un ataque al pecho protegido por el arma, cambiar a medio camino la dirección de la punta de la espada hacia el brazo armado y terminó, con otro engaño, de nuevo en el pecho, con un fondo. La parada del rival encontró el aire pero la punta del atacante hizo sangre y manchó la camisa blanca de rojo, aunque el duelo no era a primera sangre, sino a muerte. Lo miró, ya había salido de otros lances casi a punto de expirar y, a las vueltas de la vida, se había cobrado la de quienes habían celebrado el funeral antes de tiempo, así que habría que tener cuidado con ese espíritu altanero en insistir, tercamente, en retener la vida, y con ella su posición de poder, un poder que no le pertenecía. El último lance, donde ambos tocaron, había dejado abundante rojo en las dos camisas y, ante la evidencia de que le faltaban las fuerzas y el resuello, pensó que quizás el otro no era un felón, un hijo bastardo del poder, sino un igual, y deberían parar el duelo.

-Querido Pedro …- empezó a decir -El tiempo para hablar quedó atrás, Alberto. Ponte en guardia y terminemos esto.