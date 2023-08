¿Quién ha ganado, Cuca?

Al final de los partidos de fútbol que jugábamos en nuestra adolescencia, el equipo perdedor cantaba: "Habéis ganao una copa de meao", y los del ganador replicaban con otro pareado: "Y los que han perdío se la han bebío". Perdón por la escatología, pero las diatribas de los partidos políticos tras los resultados del 23J me evocan aquellas riñas.

El colmo es Cuca Gamarra. Ofreció una rueda de prensa para repetir doscientas veces, tras cada punto y seguido: "El PP ganó las elecciones con 137 diputados". Daban ganas de subrayar la frase con un "kyrie eleison", como en el rezo del rosario, sólo que la letanía gamarrista es más monótona, como de disco rayado, ahora se diría como de GIF indesconectable. Si alguno de estos días coincido con ella, le preguntaré: "Dime, Cuca ¿quién ganó las elecciones?". Y el robot en que se ha convertido me dictará la respuesta correcta.

Y luego añade una y otra vez, como en subtítulo: "Tiene que gobernar la lista más votada". ¿Dónde sí y dónde no? ¿En el Madrid de Díaz Ayuso, en la Andalucía de Moreno Bonilla o en la Murcia de López Miras cuando quedaron segundos? ¿O ahora en Castilla y León, Extremadura, Baleares o Molina de Segura, donde perdieron los candidatos del PP y, sin embargo, gobiernan?

El PP ganó las elecciones generales. Perfecto. Que gobierne. Ah ¿no puede? Entonces ¿qué culpa tienen los demás? Ocurre que la lista más votada, con ser la más votada, debe ser otra vez votada o no votada negativamente por la segunda lista. Tan poca confianza que mostraba Feijóo con el servicio de Correos, y ahora no para de mandar cartas. Creímos que el concepto derogar se escribía con una sola palabra, y eran dos: querían 'derogar' el sanchismo, pero no paran 'de rogar' al sanchismo.

Cuca ¿quién ha ganado las elecciones? Dímelo, por favor. Así está la cosa: han ganao una copa de meao, pero anda que los que la han perdío... Que esa es otra.