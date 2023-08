Nada hay ni nada queda. Ni un rastro de papel incriminatorio sobre el que pueda caer el pisapapeles de la Justicia y reclamarlo como material importante de prueba. Es que no era el momento, es que se regularizó, es que no hay porqué dar explicaciones ¿de qué? Nada, na-da. Pasea por el puerto mientras el mundo murmura, bien palabras de admiración, bien de reproche, porque aún dura el aura apagada del poder vestido, como si los hilos de oro entreverados en la púrpura abandonada con prisa y desgana hace tiempo, hubieran impregnado de fulgor su propia piel, pero es la reverberación de la luciérnaga cansada que se sintió faro del mundo. Quienes lo rodean aún ven ese brillo que se perdió en los pliegues del tiempo, el de esa bonhomía, pretendida, que ha quedado en chascarrillo cuando se supo que el interés principal no era el de la entrega desprendida a mayor gloria de un pendón, el rojo y gualda, no otros. Queda aún la brizna de la mirada pícara de Juanito cuando su padre lo llamaba cariñosamente bribón. Luego le dijeron lo mismo pero en otros tonos más hirientes y despechados, quizás por eso le puso ese nombre al barco.