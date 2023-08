Las elecciones las carga el diablo. No sé cuántas veces hay que decirlo. Durante dos legislaturas seguidas los españoles han tenido que volver a las urnas meses después de votar por capricho o falta de entendimiento de unos u otros. Conviene no olvidar que a aquel que es señalado como culpable de no haber llegado a un acuerdo se le suele castigar en las urnas. Valga Rivera y Ciudadanos como ejemplo. De ahí la batería de entrevistas que están realizando los dirigentes del Partido Popular y de Vox estas semanas para contar su versión de los hechos. Es la batalla del relato: «Yo quería pactar, pero él no. Por su culpa nos vamos a elecciones».