Si yo fuera Fernando tendría un problema. Habría ganado las elecciones y obtenido en ellas lo que pedí, la mayoría suficiente, pero que no lo es para gobernar en solitario, pues Vox dice que entra al Gobierno o nones. Una solución podría ser probarme en una repetición de elecciones, pero esto tiene dos inconvenientes, como poco. Uno, nadie las quiere. Dos, además de elecciones podríamos repetir resultados. O empeorarlos para el PP, pues nada está escrito cuando se abren las urnas, que se lo digan a Feijóo.

La cosa es que los finos analistas de mi partido han descubierto ahora que nos sobra Vox porque, aparte de que no suma, moviliza a la izquierda y espanta a otros posibles aliados de derechas. ¿Qué hacer con Vox? Cargárnoslo, desde luego. Pero ¿cómo? Si los coloco en mi Gobierno, los afianzo; si no los admito, no hay Gobierno. Estoy entre que no sé si meter criada o ponerme a servir.

Tengo dos soluciones. Una, resistir hasta el límite. Pero son muy kamikaces y dicen que no tienen nada que perder, que de perdidos, al río. Otra, meterlos en el Gobierno, y que sea lo que Dios quiera. Total, es lo que han hecho otros colegas, y lo que el propio Feijóo no habría tenido más remedio que hacer si le hubieran dado los números. A ver si voy a ser yo el único que ponga en riesgo mi presidencia por la tontería de no pactar con Vox.

Como chico previsor que soy, voy a sacar mi libreta azul para hacer un ensayo de lo que podría ofrecerles sin que me perturbe demasiado. Vamos a ver.

Vicepresidencia. ¿Por qué no? Una vicepresidencia sin cartera, como la que tiene ahora Isabel Franco. Si acaso, con algún fleco competencial, de los que cuesta encajar en cualquier parte, marías y eso. Un cargo para pasearlo y para que me sustituya en actos cuando yo no pueda desdoblarme, o en los más coñazos. Su función sería coordinar las consejerías de Vox; las mías, ni tocarlas. Por ahí ya pasé y paso.

Presidencia. Ni de coña. La dirección de la politica regional la llevo yo. Eso tienen que entenderlo.

Turismo. ¡Hummm...! A ver, a ver. Es estratégica, pero no veo inconveniente. Con la condición de que no cierren las playas nudistas.

Cultura. ¡Pufff...! Esta la quieren, seguro. Están en eso que llaman la guerra cultural. Pero en ese sector el personal salta a la mínima: está lleno de rojos y se movilizan rápido. En Vox tienen propensión a censurar obras de teatro. Qué ganas de montar follón, si no las ve nadie. Yo, Cultura la he venido manteniendo en tono bajo, pero bastaría que la tomaran ellos para tener un lío detrás de otro. Aunque, bueno, si se empeñan... Ya vendré yo a deshacer esos líos y a quedar bien. Cultura y Turismo. Bonito y lucido. ¿Qué más quieren?

Economía y Hacienda, Fondos Europeos y tal. Mía, mía. Estaría bueno que quisieran manejar los cuartos. Aunque, si lo pienso, me encantaría endosarles la deuda. Para que sepan lo que vale un peine. Pero no, de ninguna manera, y lo saben.

Política Social, Familias e Igualdad. ¡Jopé! Esta la quieren, seguro, lo primero para cambiarle el nombre. Ni familias en plural ni igualdad ni hasta política social. Sólo aceptan paguicas para las mujeres embarazadas. Si les dejo que metan mano ahí salgo hasta en el New York Times. Que no, joder, que no. Que aquí me traen su programa máximo y me la montan. Vetada, y nada más que hablar.

Empresa. Esta también les gustaría, sobre todo por el Info, que parte y reparte. Pero ¿cómo los voy a dejar de interlocutores de los empresarios? Bastante tuve con dársela a Ciudadanos, pero es que no había más remedio. Menos mal que a mitad de legislatura la recuperé para mi equipo mientras la consejera tránsfuga daba la vuelta al mundo buscando inversiones, ja, o sea, para comprarse un bolso en cada puerto. De ninguna manera voy a soltar Empresa.

Salud. Quita, quita. ¿Cómo les voy a dar la consejería de mayor presupuesto? Aparte de que me la privatizarían toda, y aquí el único que privatiza soy yo. Esta que ni la sueñen.

Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Acabáramos. Es la que quieren sobre todas las cosas. Ellos y la fundación Imagenio, o Ingenio, o como se diga. Por eso mismo no se la voy a dar. O a lo mejor debería de dársela. Contaré un secreto para mí mismo: partí las competencias que antes tenía esta consejería precisamente en previsión de que tuviera que soltarla, y mandé al consejero Luengo al Congreso de los Diputados para dejar el hueco libre. ¿Queréis Agricultura? Pues ahí la tenéis, mientras no lleve añadido Medio Ambiente y Mar Menor. ¿Agricultura? Es un departamento burocrático, lleno de líos y asuntos pendientes. Si la quieren, que la quieren, se la doy, pero sin Agua, no vaya a ser que me vengan a estas alturas con el travase del Ebro.

Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación. Se dice pronto. Menuda consejería. Ni tocarla. No es que yo crea mucho en el cambio climático, pero estos calores que estamos pasando son por algo. Ellos son negacionistas, y lo dicen sin ninguna vergüenza. Y lo que proponen para el Mar Menor es de traca. Ni yo mismo me atrevería a sugerirlo. En cuanto a las Universidades, otro nido de rojos, menos una, lo único que faltaría es endosarles un consejero de Vox. Salgo por la ventana. Que ni se les ocurra pensarlo.

Educación y Empleo. Línea roja, rojísima. Tuve que colocar ahí a una exVox, Mabel Campuzano, que era tan lista que sabía hacerse la tonta, y como estaba peleada con Vox no aplicaba el programa de Vox, sino que se dejaba aconsejar por los míos, que eran los que en verdad gestionaban. Pero es que éstos son el Vox genuino, y tienen ideas muy raras sobre Educación. Si los coloco ahí son capaces de ponérmelo todo patas arriba, y ya veo las mareas de padres, sindicatos y profesores atravesando la Gran Vía. Que no.

Fomento e Infraestructura. Oye, mira, no lo había pensado antes. Esta les va como anillo al dedo. Lo mismo les da por arreglar los caminos rurales, cosa barata, ya que tanto les gusta la campiña. Además, peor que el consejero que tengo ahora no lo van a hacer. Aquí no hay nada ideológico, ni siquiera presupuesto. A Franco le molaban las obras públicas, y aunque estos dicen que no son franquistas, algo les quedará de la nostalgia del Imperio. Aunque sea del romano, cuando hacían muchas carreteras, pantanos, canales, puentes y puertos.

Si lo analizo con detalle hay muchas cosas que podría darles sin verme muy comprometido. Voy a probar a ofrecerles lo que no quieren, y si no lo quieren pasarán por caprichosos. Así que creo que lo que debiera hacer es irme unos días a Águillas, a cenar con mi pandilla lorquina de toda la vida esos estupendos torreznos que sirven en el María Castaña y, cuando regrese, seguro que estaré más generoso.